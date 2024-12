Dai Trilli un video per Natale, Vladi: “Con Sottoria raccontiamo una Genova che accoglie”

Genova. Mercoledì 25 dicembre, i Trilli, storica band genovese, rilasceranno il videoclip del loro brano “Sottoria”, inno all’inclusione, alla condivisione e alla genovesità.

Il brano è tratto dal nuovo album “Caruggi”, in uscita la prossima primavera, e celebra Sottoripa, cuore pulsante della città vecchia, luogo di antiche tradizioni e centro che accoglie diverse culture, ma anche teatro di spiacevoli vicende.

“Il brano, scritto da Enzo Guido e Fabio Giorgi, rappresenta per me un sogno di speranza – dichiara Vladimiro Zullo, in arte Vladi dei Trilli, leader del gruppo, mentre racconta la nascita del videoclip – ho voluto contestualizzarlo in un senso di inclusione, condivisione e rispetto tra le persone provenienti da ogni dove, giovani e meno giovani in un clima di festa e allegria”.

Il messaggio della canzone è stato rispecchiato anche nella creazione stessa del video: alla sua realizzazione hanno collaborato oltre 100 persone, tra conoscenti della tradizione ligure e ragazzi stranieri. “È il mio modo di raccontare una Genova che accoglie, che si apre al mondo con il cuore e la mente liberi da ogni divisione, nel rispetto reciproco delle parti”, continua Vladi.

Il nuovo album “Caruggi”, edito da Erga Edizioni, verrà presentato in anteprima domenica 19 gennaio alle ore 16 presso il Teatro Ria e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto. Parteciperanno anche alcuni ospiti speciali tra cui Aldo e Armanda De Scalzi ed Emanuele Dabbono, che hanno preso parte a questo lavoro discografico.