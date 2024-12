Tricapodanno, tutte le modifiche alla viabilità: centro città chiuso al traffico già dalle 14

Genova. Piazza De Ferrari e dintorni chiusi al traffico già dalle due del pomeriggio, divieti di sosta e di transito, vicoli interdetti al transito pedonale. Genova si prepara al Tricapodanno del 29-30-31 dicembre con una lunga serie di misure straordinarie per la viabilità contenute in un’ordinanza varata nelle scorse ore dal Comune. L’obiettivo è garantire l’afflusso di migliaia di persone nel cuore del centro e al tempo stesso mantenere adeguati livelli di sicurezza, con preoccupazioni ancora maggiori dopo l’attentato degli scorsi giorni a Magdeburgo.

In generale la zona interdetta al traffico nei giorni della manifestazione comprende, oltre a piazza De Ferrari, anche via Roma, via XXV Aprile, via Dante, via Petrarca, un tratto di via Vernazza e la parte alta di via XX Settembre a monte di via Sofia Lomellini. L’accesso veicolare al centro storico, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, avverrà attraverso via Meucci.

In via Petrarca è già in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata. Dalle 14.00 del 29 dicembre è istituito anche il divieto di circolazione.

Dalle ore 7.00 del 29 dicembre fino alle 6.00 del 1° gennaio 2025 o comunque sino a cessate esigenze, sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei:

• via Meucci, divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via;

• via di Porta Soprana, tratto compreso tar la via Meucci e la via Petrarca, divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via.

Contestualmente in via Meucci e in via Porta Soprana è ripristinato il doppio senso di circolazione disciplinato da agenti o semafori per consentire l’accesso veicolare al centro storico.

Nelle giornate del 29, 30 e 31 dicembre 2024 sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei:

• piazza De Ferrari dalle ore 14.00 e fino a cessate esigenze divieto di transito per tutti i veicoli;

• via Dante dalle ore 14,00 e fino a cessate esigenze, divieto di circolazione, eccetto gli aventi diritto in transito per il centro storico e comunque per le deroghe concesse dalla polizia locale. È altresì istituito dalle ore 7.00 il divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti eccetto i veicoli afferenti alla manifestazione;

• piazza Fontane Marose divieto di transito eccetto gli aventi diritto e gli autorizzati dalle ore 17.00 e fino a cessate esigenze;

• via Interiano dalle ore 17,00 doppio senso di marcia al fine di consentire l’accesso e l’uscita dalla zona a traffico limitato settore 5;

• via Roma e via XXV Aprile divieto di circolazione dalle ore 17,00 e fino a cessate esigenze. Eventuali transiti saranno a discrezione della polizia locale in base alle criticità che di volta in volta verranno evidenziate.

• via XX Settembre, tratto fra l’intersezione delle vie Ceccardi e Sofia Lomellini e piazza De Ferrari divieto di transito a tutti i veicoli dalle ore 14,00 e fino a cessate esigenze;

• via Roccatagliata Ceccardi dalle ore 07,00 divieto di sosta e di fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti eccetto veicoli del trasporto pubblico locale

• via dei Cebà divieto di circolazione dalle ore 14,00 e fino a cessate esigenze;

• via Morcento e Via Carducci (tratto compreso tra via Ceccardi e via Morcento), dalle ore 6.00 divieto sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle ore 14.00 divieto di transito a tutti i veicoli. Contestualmente, nello stesso tratto di strada, la sosta è riservata ai veicoli in uso a persone invalide munite del contrassegno CUDE.

• via Ettore Vernazza tratto compreso fra largo XII Ottobre e piazza De Ferrari, dalle ore 7,00 divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle ore 14.00 divieto di circolazione. Istituzione del doppio senso di circolazione a vista, regolamentato da segnaletica e da operatori di polizia locale per i veicoli afferenti alle proprietà laterali ivi presenti.

Eventuali deroghe saranno a discrezione della polizia locale, in base alle criticità che di volta in volta verranno evidenziate

Inoltre, nelle giornate del 28, 29, 30 e 31 dicembre 2024 fino alle 6.00 del 1° gennaio 2025 (e comunque sino a cessate esigenze) sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei:

• piazza Dante (Parcheggio Motocicli lato mare) dalle ore 7.00 divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle 14.00 divieto di circolazione ad eccezione dei veicoli afferenti alle proprietà laterali;

• via Laura Pinelli dalle ore 7.00 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e divieto di circolazione dalle ore 14.00 e fino a cessate esigenze;

• largo Fucine dalle ore 7.00 divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in tutta la via e dalle 1.,00 divieto di circolazione.

Sono altresì interdetti alla circolazione pedonale – solo in entrata, durante le chiusure funzionali all’evento al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione per motivi di sicurezza:

• vico Monte Di Pietà,

• via Alla Cassa Di Risparmio,

• vico Della Casana,

• vico Falamonica,

• salita San Matteo,

• salita Del Fondaco

• via Cardinal Boetto,

• via Petrarca