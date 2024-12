Tricapodanno, servizio speciale di Amt nelle serate di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre

Genova. In occasione del Tricapodanno genovese in piazza De Ferrari, nelle serate di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre, Amt ha previsto una serie di intensificazioni al servizio per agevolare i cittadini che vorranno raggiungere il centro città con i mezzi pubblici per partecipare agli eventi e alle feste in programma.

In particolare, verrà intensificato il servizio bus sulle direttrici principali, estendendolo fino alle ore 02.00 nelle giornate di domenica 29 e lunedì 30 dicembre e fino alle ore 3.30 per la festa di martedì 31 dicembre. I bus speciali diretti in Valbisagno e a Levante faranno capolinea in via Ceccardi e in via XX Settembre, mentre quelli diretti verso la Valpolcevera e il Ponente partiranno da piazza Caricamento. In caso di interdizione delle aree di capolinea, le partenze dei bus diretti a Levante e in Valbisagno avverranno da via Cadorna, mentre per le direttrici Ponente e Valpolcevera i bus partiranno da via Gramsci (altezza Darsena). Inoltre, il servizio delle linee serali 603, 604, 640, 656 e 680 sarà esteso fino alle ore 2.30.

Nelle serate di domenica 29 e lunedì 30 dicembre la metropolitana sarà in servizio fino alle ore 02.30; l’ultima corsa da Brin per Brignole sarà alle ore 2.10 e da Brignole per Brin alle ore 2.30. Nella serata di martedì 31 dicembre la metro effettuerà servizio fino alle ore 3.30, l’ultima corsa da Brin per Brignole sarà alle ore 3.10 e da Brignole per Brin alle ore 3.30. Dalle ore 19.00 alle ore 01.30 di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre sarà chiusa la stazione metro di De Ferrari su provvedimento delle autorità competenti per ragioni di sicurezza; i treni effettueranno il normale servizio tra Brin e Brignole saltando la stazione di De Ferrari, che verrà riaperta all’1.30.

Per quanto riguarda gli impianti verticali, il 31 dicembre l’ascensore di Castelletto Levante sarà aperto fino alle ore 2.30.

Ricordiamo che a seguito della chiusura di alcune vie del centro, nelle giornate di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre le linee subiranno variazioni ai percorsi, Inoltre la Navetta Centro Storico sarà attiva dalle ore 7.30 alle ore 13.00 (ultima corsa).

LE VARIAZIONI DEI PERCORSI DELLE LINEE AMT

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie del centro cittadino, in occasione del Tri-Capodanno, domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre, tutti i giorni a partire dalle ore 14.00 fino a cessate esigenze del giorno successivo, le linee 18, 18/, 20, 34, 35, 35/, 36, 36/, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 606, 607, 618, 635, 640, 641, 685, 686, 687, Volabus, N1 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Linee 18, 18/, 39, 40, 607 e 640

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

• Linee 20, 618, N1, N2 e Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno il regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno il regolare percorso.

• Linee 34 e 634

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti a Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via Assarotti dove riprenderanno il regolare percorso.

• Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno il regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno il regolare percorso.

• Linee 36 e 606

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno il regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza da piazza Dante, riprenderanno il regolare percorso.

• Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza da piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

• Linee 46, 685, 686 e 687

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi e piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria in centro piazza. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato fermata provvisoria in piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 617

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.