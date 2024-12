Tricapodanno, successo per il Deejay Time Show: per il Comune “21mila persone in piazza”

Genova. Nostalgia anni Novanta e musica dance a palla hanno trasformato piazza De Ferrari in una discoteca a cielo aperto, domenica sera, con il Deejay Time Show alias la notte “1 di 3” del Tricapodanno, il capodanno a Genova.

Grande successo per una formula che era già andata in scena in occasione del Salone Nautico del 2019 – anche in quel caso con grande successo – e che ha visto alternarsi alla consolle Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso, figure simbolo soprattutto per la generazione dei Millennial.

Divertimento e musica, ma anche qualche polemica. A partire da quella sui numeri. Secondo il Comune di Genova sono state più di 21mila le persone che hanno ballato in piazza De Ferrari. E quindi sotto al post pubblicato dall’amministrazione sui social (e da cui abbiamo “rubato” la foto per questo articolo) è scattata la battle tra chi sostiene che la cifra è esagerata e inverosimile e chi invece ha confermato la presenza di una grande folla.

La questione è spinosa ormai da tempo, sia che si tratti di spettacoli sia che il tema siano manifestazioni politiche: piazza De Ferrari ha una superficie di 11mila mq, 9mila se si toglie lo spazio per il palco. In passato sono state stimate addirittura 40mila persone in piazza per eventi organizzati dalla Regione Liguria, e 25mila persone erano quelle “contate” dalla Cgil in centro città per l’ultimo sciopero generale.

Può essere – per tagliare la testa al toro – che i 21mila del Deejay Time Show stimati dal Comune, per tagliare la testa al toro, siano il numero complessivo di pubblico circolato attraverso la piazza dall’inizio alla fine della manifestazione.

Grande folla in centro città, domenica, anche per la concomitanza tra lo show e l’apertura della Porta Santa in Cattedrale, in occasione dell’avvio del Giubileo, cosa che ha creato qualche problema di flussi tra chi arrivava a De Ferrari e chi usciva da San Lorenzo.

Ricordiamo che per il Tricapodanno sono in vigore alcune modifiche alla viabilità e alcuni speciali divieti in merito di bevande in vetro o lattina, fuochi d’artificio e spray urticanti.

Per favorire l’arrivo agli spettacoli e per i ritorni a casa con il trasporto pubblico Amt Genova ha potenziato il servizio e aumentato l’orario di apertura della metropolitana.

Questa sera il Tricapodanno torna in scena con una notte tutta dedicata al rap e alla trap: Genova Rap in piazza 2.0. Si suppone che il pubblico sarà decisamente più giovane rispetto a quello della prima serata.