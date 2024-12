Tricapodanno 2024, a Genova gran finale con Rappresentante di lista, Ex-Otago e Alessandra Amoroso

Genova. Tre serate di grandi show per salutare il passaggio tra il 2024 e il 2025: un Tricapodanno a Genova che si svolgerà interamente in piazza De Ferrari, con due concerti, deejay set e tanto divertimento, oltre alla maratona di musica e spettacolo della sera di San Silvestro.

Capodanno a Genova, anzi Tricapodanno: il programma

Si inizia domenica 29 dicembre alle 21.30 con il Deejay Time Show, che trasporterà il pubblico negli anni ’90: un viaggio nel tempo proiettato nel futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. Sul palco i protagonisti del Deejay Time : Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Ad aprire e chiudere la serata il local Luis Dj, a presentare il giovane speaker e youtuber genovese Samu Mara.

Si prosegue lunedì 30 dicembre a partire dalle 21 con Genova Rap in piazza 2.0. Sul palco di piazza De Ferrari, tre tra i principali protagonisti della musica trap e rap nazionale: Ele A, Madman e Noyz Narcos artisti da sold out nei vari palazzetti e club in Italia.

Con oltre 1,8 milioni di ascolti al mese e quasi 1 milione di followers su instagram, Noyz Narcos rappresenta una star della musica trap nazionale, al pari di Madman, il quale conta oltre 1 milione di ascolti al mese su spotify e quasi un milione di followers su instagram.

Aprono l’evento gli artisti genovesi e liguri più promettenti, già protagonisti di featuring con altri ben più famosi e idoli dei teenagers genovesi: Dope Djset con Dj Kamo, Mr Phill, Spike e Genovarabe con Helmi Sa7bi, Sayf, Sossy. Presentano Samu Mara e Effe.

La notte di San Silvestro, concerto in piazza a Genova: chi suona

Martedì 31 dicembre, per la notte di San Silvestro – il capodanno – tre momenti con tre artisti di fama nazionale. Ad aprire lo show la musica in dj-set di Max Giannini con le presentatrici Serena Garitta e Alice Arcuri, figure amate del panorama televisivo italiano per la loro simpatia e professionalità, nonché la performance del gruppo Questo e Quello due giovani artisti genovesi in corsa alle finali di Sanremo Giovani.

A salire per primo sul palco dei big sarà La Rappresentante di Lista, band fresca del nuovo successo del singolo Giorni Felici e reduce dal tour sold out nei club di tutta Europa. Con oltre mezzo milione di ascolti mensili La Rappresentante di Lista farà ballare l’intera piazza sulle note dei brani più famosi tra cui Ciao Ciao.

Star della serata è la cantante Alessandra Amoroso reduce dal concerto evento di San Siro e da tour sold out in tutti i palazzetti italiani. I brani della Amoroso accompagneranno il pubblico fino alla mezzanotte. A calcare il palco di De Ferrari subito dopo lo scoccare del nuovo anno, sarà il gruppo genovese per eccellenza: gli Ex-Otago che, legati profondamente alla nostra città, saranno il miglior augurio ai genovesi per il 2025. La serata proseguirà fino alle 2 con la musica del di Max Giannini.

La conferenza stampa e l’intervento delle istituzioni

“Anche quest’anno Genova porta in piazza De Ferrari il Tricapodanno, un appuntamento ormai consolidato che è entrato nella tradizionale offerta delle festività natalizie – dichiara il vicesindaco Pietro Piciocchi – saranno tre serate di grande musica e di intrattenimento per giovani, giovanissimi, ma anche per le famiglie e i tantissimi turisti che aspettiamo nella nostra città per visitare le bellezze e lo straordinario patrimonio artistico e museale. Per tre serate, saliranno sul palco di De Ferrari artisti che riempiono stadi e palazzetti, con un seguito che pensiamo possa portare anche tanti a scegliere Genova come meta per il ponte di fine anno. La nostra città in questi anni ha dimostrato di saper offrire occasioni di intrattenimento per i giovani, senza rinunciare alla tradizione di appuntamenti più classici del Natale come le visite ai presepi e la musica nelle chiese, anche delle delegazioni. Genova è pronta a festeggiare il nuovo anno: vi aspettiamo in tantissimi in piazza e a vivere, insieme, le atmosfere del Natale nel centro città e in tutti i quartieri della nostra città”.

“Anche quest’anno, dal 29 al 31 dicembre, la nostra città si trasforma in un palcoscenico di musica, spettacolo e divertimento, con artisti di fama nazionale e talenti locali pronti a farci ballare e vivere emozioni uniche – spiega Federica Cavalleri, consigliera delegata ai Grandi eventi Comune di Genova – Dal DJ set, al Rap fino alla serata di Capodanno, con ospiti di grande caratura, Genova è pronta a brillare e ad accendere l’entusiasmo di tutti. Vi aspetto numerosi per brindare insieme al nuovo anno e vivere momenti indimenticabili nella nostra piazza De Ferrari, cuore pulsante della città”.

“Ci apprestiamo a vivere tre serate che, sono sicura, coinvolgeranno genovesi e turisti per quello che negli anni è diventato un format consolidato per la nostra città – commenta l’assessora al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Il TriCapodanno, infatti, è ormai diventato un marchio di fabbrica per Genova ed è pronto ad accompagnarci verso un nuovo anno che vogliamo vivere da assoluti protagonisti. Dopo esser stata al centro della scena nazionale ed internazionale in questo 2024 con i grandi appuntamenti sportivi, culturali e congressuali, la nostra città è pronta a stupire ancora. A partire dal prestigioso titolo, assegnatoci dalla guida turistica Lonely Planet, come città Best in Travel 2025. Vogliamo che tutti i genovesi possano davvero sentirsi orgogliosi di questo riconoscimento che siamo pronti a festeggiare insieme”

“Il Tricapodanno sta entrando nelle consetudini della città e dellintera regione: una grandissima festa, un evento unico nel suo genere capace di coniugare musica, spettacolo e intrattenimento che trasforma piazza De Ferrari in un caleidoscopio di emozioni e condivisione per tre serate consecutive – dice Matteo Campora, consigliere della Regione Liguria – Il programma di quest’anno, ricco e variegato, è un’occasione perfetta per celebrare non solo l’arrivo del 2025, ma anche la vitalità e la creatività che contraddistinguono Genova e tutta la Liguria. Dalla nostalgia degli anni ’90 con il Deejay Time Show alla freschezza della scena rap e trap con Genova Rap in Piazza, fino al grande spettacolo della notte di San Silvestro con artisti del calibro di Alessandra Amoroso, La Rappresentante di Lista e i genovesi Ex-Otago, ogni serata rappresenta un’occasione per vivere intensamente il cuore pulsante della città. La Regione Liguria, insieme al Comune di Genova, è orgogliosa di contribuire a un evento che valorizza non solo l’intrattenimento di qualità, ma anche il nostro territorio come meta accogliente, viva e inclusiva”.

“L’idea di incoraggiare i visitatori a soggiornare a Genova prolungando di fatto il capodanno con tre giorni di eventi è nata su proposta degli albergatori al tavolo dell’imposta di soggiorno nel lontano 2016, con il concerto di Cristina d’Avena il 2 gennaio. Da allora è diventata una tradizione consolidata, che ben rappresenta la lungimiranza e la costanza di noi genovesi. Quest’anno, le feste sono un’occasione per celebrare l’importante riconoscimento della città come destinazione “Best in travel per Lonely Planet”, che è il risultato di un lavoro di squadra fra Comune, Regione, Camera di commercio e associazioni di categoria del turismo, dell’artigiano e dell’agricoltura”, dichiara Alessandro Cavo, vicepresidente della Camera di Commercio.