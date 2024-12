Passaggio a livello bloccato tra Recco e Nervi, treni in ritardo sulla linea Pisa-Genova

Genova. Altra mattinata difficile, quella di sabato 28 dicembre, per chi viaggia in treno. La circolazione è infatti rallentata sulla linea Pisa-Genova per l’ingombro di un passaggio a livello tra le stazioni di Recco e Genova Nervi.

Inevitabili i ritardi: i treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.

A questo si somma un disservizio dei sistemi di vendita, per cui i biglietti non possono essere emessi dal sito Trenitalia.com, biglietterie, App Trenitalia e self-service. I passeggeri possono dunque acquistare il titolo di viaggio a bordo treno senza alcuna maggiorazione.