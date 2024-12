Treni, Regione Liguria chiede il blocco degli aumenti previsti dal 1 gennaio: “Troppi disservizi”

Genova. Sospensione degli aumenti del servizio ferroviario regionale che dovevano scattare dal 1 gennaio 2025, come previsto dal contratto di servizio tra Regione Liguria e Trenitalia del 2018. Lo chiedono in una lettera indirizzata a Trenitalia il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale ai Trasporti di Regione Liguria, Marco Scajola.

“La decisione che verrà formalizzata nei prossimi giorni da un provvedimento della Giunta regionale, è stata assunta sia alla luce dei notevoli disagi che avranno gli utenti, anche pendolari, a seguito dei numerosi lavori infrastrutturali e cantieri, ma anche dei disservizi e dei guasti che si sono verificati negli ultimi periodi”, si legge in una nota stampa di Regione Liguria.

“Abbiamo ritenuto di chiedere la sospensione degli aumenti previsti – dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti Marco Scajola – a seguito dei numerosi disservizi che si sono verificati e che potranno verificarsi per i cantieri aperti. In un momento di difficoltà vissuto da tanti cittadini, non era assolutamente ammissibile un aumento delle tariffe.” L’ammontare degli aumenti equivarrebbe al 2,5% su ogni singolo titolo di viaggio. Eventuali titoli di viaggio già emessi con l’incremento dovranno essere rimborsati pro quota, a seguito di specifica richiesta da parte dell’utente.

Questa richiesta è stata presentata dalla Regione in applicazione della facoltà riconosciuta alla stessa dall’articolo 16, comma 4 del contratto di servizio 2018-2032 e verrà formalizzata nella Giunta regionale del prossimo 9 gennaio. Inoltre il prossimo 7 gennaio, l’assessore regionale Marco Scajola ha convocato il tavolo tecnico sui trasporti, presenti le associazioni di categoria degli utenti, dei pendolari, Trenitalia ed RFI.