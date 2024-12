Stop ai treni tra Cogoleto e Sestri Ponente dal 2 gennaio: un portale per programmare gli spostamenti

Genova. Un portale per programmare il viaggio in treno alla luce dell’interruzione ferroviaria nella tratta tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente prevista da giovedì 2 a lunedì 6 gennaio 2025.

È l’iniziativa portata avanti dalle associazioni di consumatori insieme a Regione Liguria e in collaborazione con Trenitalia. A partire dalla notte tra il 2 e il 3 gennaio, infatti, la circolazione dei treni regionali e degli Intercity sarà modificata per i lavori infrastrutturali di realizzazione del nuovo nodo di Genova, con la chiusura della linea ferroviaria tra Cogoleto e Genova Voltri sino alle 4 del 7 gennaio e di nuovo dalle ore 00:01 dell’11 gennaio alle 22:30 del 12 gennaio 2025.

Stop ai treni tra Cogoleto e Sestri Ponente: la variazioni e le cancellazioni

Nello specifico, le modifiche al servizio sono le seguenti:

Dalle ore 22:30 di mercoledì 1 alle ore 05:30 di martedì 7 gennaio e dalle ore 22:30 di venerdì 10 alle ore 23:59 di domenica 12 gennaio 2025, i Treni Regionali e Regionali Veloci delle relazioni:

Ventimiglia/Imperia/Alassio/Albenga/Savona – Genova/Sestri Levante/La Spezia/Pisa;

Ventimiglia/Imperia/Alassio/Albenga/Savona – Milano;

Ge. Nervi/Ge. Brignole – Genova Voltri;

subiscono variazioni di orario anche con anticipi, sono cancellati totalmente o parzialmente tra Savona e Ge. Brignole (o tratte intermedie) o hanno origine o termine a Ge. P. Principe/Ge. Sampierdarena/Ge. Sestri P.A./Cogoleto/Savona e alcuni viaggiano con nuova numerazione;

Dalle ore 21:00 di mercoledì 1 alle ore 23:59 di lunedì 6 gennaio e dalle ore 21:00 di venerdì 10 alle ore 23:59 di domenica 12 gennaio 2025, i Treni Lunga Percorrenza delle relazioni:

Torino – Genova – Savona;

Ventimiglia – Genova – Roma;

Ventimiglia/Savona – Genova – Milano

subiscono variazioni di orario, sono cancellati tra le stazioni di Ventimiglia/Savona e Ge. P. Principe e hanno origine/termine corsa a Ge. P. Principe. Nei giorni 11 e 12 gennaio sono effettuati treni straordinari Intercity per la relazione Savona – Ventimiglia. L’Intercity 518 è impattato anche il giorno 10 gennaio.

In alcune tratte interessate è istituito il servizio con bus. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale; sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza. A questo link l’elenco dei bus sostitutivi in servizio. Il consiglio è quello di programmare in anticipo il viaggio, tramite il portale e il form, così da organizzare al meglio gli spostamenti.