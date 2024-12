Treni, mattinata di ritardi e cancellazioni per un guasto a un macchinario durante i lavori

Savona. Ha causato ritardi e disagi diffusi alla circolazione l’inatteso protrarsi degli interventi di manutenzione attualmente in corso lungo la tratta ferroviaria Savona-Finale Ligure registrato nelle scorse ore.

I lavori vengono effettuati di solito in orario notturno per ridurre al minimo le conseguenze sul traffico diurno. Di solito la riattivazione viene effettuata alle 4.40 del mattino; tuttavia, alcuni problemi ad uno dei macchinari utilizzati dall’impresa che sta eseguendo gli interventi per conto di Rfi ha causato lo slittamento del “fine lavori” e di conseguenza stamane la linea è stata riattivata circa due ore e mezzo dopo, alle 7 di mattina.

Il ritardo ha avuto come conseguenza ritardi a cascata sulla circolazione dei treni: sono stati coinvolti un Intercity e otto regionali, che hanno subito rallentamenti fino a un’ora. Un treno Ventimiglia-Genova è stato cancellato.

Attualmente la situazione pare essere rientrata alla normalità.