Treni, giornata da dimenticare: secondo guasto in poche ore con malfunzionamento tra Savona e Varazze

Genova. Giornata da dimenticare per i pendolari liguri. Nel giro di poche ore sono già due guasti sulla linea ferroviaria. Il sito di Trenitalia segnala un malfunzionamento tra Savona e Varazze.

E’ in corso l’intervento dei tenici per risolvere anche questo problema. Alle prime ore di questa mattina erano già al lavoro per ripristinare il guasto alla linea elettrica nella stazione di Savona.

A causa del guasto di questa mattina sono stati registrati forti ritardi (fino a 230 minuti) sulla linea Genova-Ventimiglia con variazioni di percorso e soppressioni.

Questi sono i treni coinvolti: intercity 655 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:08): il treno ha registrato un ritardo di 290 minuti; intercity 631 Ventimiglia (9:10) – Milano Centrale (13:03), intercity 659 Milano Centrale (9:10) – Ventimiglia (13:17), intercity 1549 Milano Centrale (10:05) – Savona (12:38).