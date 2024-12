Treni, lavori sul nodo di Genova: nel weekend ancora limitazioni e cancellazioni

Genova. Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale nell’ambito del progetto unico Terzo Valico/Nodo di Genova per la realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Piazza Principe e Brignole.

Per consentire le attività programmate da Rfi sarà necessario interrompere la circolazione su due dei quattro binari tra Genova Piazza Principe e Genova Brignole, sui binari 9 e 10 di Genova Brignole e nella località di quadrivio Torbella del Nodo di Genova, dalle ore dalle ore 00.00 di sabato 7 alle ore 4.00 di lunedì 9 dicembre.

Le interruzioni comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee che collegano Genova a: Ventimiglia, Savona, Sestri Levante, Acqui Terme, Novi Ligure, Arquata Scrivia e Torino con cancellazioni, limitazioni, anticipi o posticipi degli orari.

Queste modifiche alla circolazione sono necessarie per la realizzazione del progetto di sestuplicamento Genova Principe – Genova Brignole, che prevede il prolungamento delle gallerie esistenti Colombo e San Tomaso con i futuri nuovi marciapiedi di Genova Brignole, di cui uno di interscambio con la linea metropolitana, che consentirà di eliminare le attuali interferenze all’interno delle gallerie, incrementare l’offerta di trasporto e la frequenza dei treni regionali e metropolitani, e migliorare la gestione della circolazione con l’ausilio di nuove tecnologie.

In dettaglio

Nei giorni 7 e 8 dicembre sono previste le seguenti variazioni:

Alcuni treni del Regionale della relazione Torino – Genova hanno origine o termine corsa a Genova Piazza Principe o a Genova Sampierdarena e sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena.

Alcuni treni del Regionale da Milano a Genova modificano l’orario di arrivo a destinazione.

Alcuni treni del Regionale delle relazioni Genova – Arquata/Novi Ligure, Genova – Acqui Terme, Genova – Imperia/Ventimiglia sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena, alcuni modificano l’orario anche con anticipi;

alcuni treni da Alassio/Albenga/Savona per Genova Brignole terminano la corsa a Genova Piazza Principe e/o modificano l’orario anche con anticipi

Alcuni treni da Savona per Genova Brignole/Sestri Levante modificano l’orario anche con anticipi

Sabato 7 dicembre, i treni metropolitani del Regionale con origine da Genova Nervi/Genova Brignole e destinazione Genova Voltri/Genova Brignole e con origine da Genova Voltri e destinazione Genova Brignole/Genova Nervi sono cancellati.

Dalle ore 14.00 di sabato 7 dicembre e per l’intera giornata di domenica 8 dicembre

I treni del Regionale tra Genova e Novi/Arquata modificano il loro percorso e non fermano a Rivarolo e Sampierdarena. I regionali 12049 e 12052 della relazione Genova – Arquata il sabato hanno origine e termine corsa nella stazione di Genova Bolzaneto.

I treni del Regionale della relazione Genova – Acqui Terme sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e di Campo Ligure – Masone. Attivo un servizio bus che non effettuerà fermata nelle stazioni genovesi di Borzoli, Costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta e Mele.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.