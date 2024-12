Domenica di rientri e partenze: le previsioni del traffico sulle autostrade liguri

Genova. Si annuncia una giornata complessa, quella di domenica 29 dicembre, per chi viaggia sul nodo autostradale ligure. Complice i rientri dalle vacanze di Natale e le partenze per chi festeggia il Capodanno fuori, per l’intero arco della giornata ci si aspettano flussi di traffico elevati, con rischio code e rallentamenti

Le autostrade coinvolte sono A7, A10, A12 e A26. Autostrade per l’Italia avvisa che è previsto il bollino giallo dalle 7 del mattino alle 7 di sera praticamente su tutte le tratte, con un picco da bollino rosso tra le 16 e le 19 di domenica sulla A26 in direzione Gravellona Toce.

Su questa autostrada è particolarmente critico il tratto tra Masone e Ovada, complice la presenza di un cantiere che restringe la carreggiata.

Meno problematica, invece, la fascia 19-21, da bollino verde su tutte le autostrade della rete ligure.