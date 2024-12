Dalla cima agli struffoli, i genovesi raccontano il loro Natale tra tradizione e contaminazione

Genova. Sono tante le tradizioni che accompagnano i genovesi nelle feste natalizie. Alcune sono antiche e conosciute da tutti, altre un po’ meno usuali, e altre ancora sono del tutto originali e limitate al singolo nucleo familiare. Spesso hanno subito contaminazioni di diverse culture di altre città, regioni o, addirittura, Paesi, e si sono mescolate con le usanze locali, così che sulle tavole, insieme a specialità come il pandolce e la cima, arrivano anche cannelloni e struffoli.

“A casa mia – spiega Anna Maria Parisi – è tradizione mangiare a Natale la cima fatta in casa il cui brodo di cottura, la sera della vigilia di Natale, si mangia con i tortellini. Non mancano, però, anche gli antipasti come l’insalata russa e le uova ripiene, ricetta molto semplice ma gustosa che faceva mia mamma”.

In molte case, sono proprio i nonni che hanno dato il via alle tradizioni ancora in uso tra le famiglie. “Mio nonno, prima di venire a casa nostra il giorno di Natale, passava a comprare il sedano rapa, piatto preferito di mio fratello – racconta Martina Parodi – Mia zia, invece, era solita portare i ravioli fatti in casa da lei ripieni di basilico, ricotta e pinoli: una sorta di rivisitazione della pasta al pesto. Oggi, anche se mio nonno non c’è più, la tradizione è andata avanti”.

Non manca, però, anche un tocco di scaramanzia: “A casa mia, a Natale, si mangia sempre il pollo – dichiara Francesca Leonardini – perché, come dice sempre la mia famiglia, Natale senza becco porta male per capodanno. O meglio, Natale senza beccu, ö capodanno maledetto“.

Ma in tavola non c’è solo Genova: “Come primo piatto – continua Anna Maria – da un po’ di anni cucino i cannelloni ripieni (ricetta molto antica, nata forse in Campania durante l’Impero Romano e diffusa nel resto d’Italia con diverse varianti regionali, ndr), tradizione istituita dai miei figli, a cui piacciono molto”. L’origine familiare gioca, quindi, un ruolo importante nelle cucine genovesi: “Quest’anno mi vorrei cimentare con gli struffoli, antica ricetta napoletana che mio papà faceva proprio a Natale. Magari da quest’anno rinascerà una nuova ma vecchia tradizione”.

“La vigilia di Natale la passavamo coi nonni materni, in Molise, e mio nonno era solito comprare il caciucco – spiegano Federico e Francesco Ceccattini – Per noi che abitavamo a 1.200 metri d’altitudine e lontanissimi dal mare, era qualcosa di inusuale mangiare il pesce, che era, infatti, il ‘piatto delle feste’. Dopo mangiato ci scambiavamo i regali e li portavamo a casa nostra da aprire il giorno dopo”. E come tutto ciò che è cultura, anche le usanze familiari viaggiano con le persone che le hanno “fondate”. Una volta trasferiti in Liguria, la tradizione è continuata e il menù delle feste si è ampliato con un tocco di genovesità: “Negli anni, sono diventati tradizione anche i pansoti in salsa di noci e caciucco con le tipiche olive taggiasche della Liguria”.

“Sono calabrese ma adesso abito a Genova – spiega Alexia Grecò – Da quando è venuto a mancare mio nonno, con la mia famiglia, il giorno di Natale, cuciniamo dei dolci tipici calabresi con nacatole – pasta fritta dolce a forma di treccia che si crea avvolgendole in un cucchiaio di legno – e pretali – dolci ripieni di fichi secchi e noci”. Ma la tradizione genovese non manca nemmeno in casa Grecò: “A colazione, il giorno di Santo Stefano, è usanza mangiare una fetta di pandolce o focaccia col cappuccino“.

Ci sono, poi, quei casi in cui le ricette si uniscono ad antichi rituali (qui altre vecchie usanze genovesi e qualche curiosità sul pandolce) in vista dell’anno nuovo: “Il pandolce, quello basso – conclude Anna Maria – è molto gettonato in casa mia. Per parecchi anni abbiamo rispettato la tradizione, che vuole che venga portato in tavola con un rametto d’alloro – simbolo di benessere e fortuna – dal più giovane della famiglia, ma ora, avendo i figli grandi, si è un po’ persa”.