Dal confeugo al pandolce, le tradizioni natalizie genovesi raccontate da Franco Bampi

Genova. Chi l’avrebbe mai detto che molte delle tradizioni che portiamo avanti, sebbene in maniera diversa, sono le stesse che i nostri antenati erano soliti a celebrare? Eppure, è proprio così, moltissime delle nostre odierne usanze natalizie risalgono al passato. Eccone alcune raccontate da Franco Bampi, presidente dell’A Compagna.

Confeugo

Questa tradizione è documentata già nel XIV secolo, quando “il popolo della Repubblica di Genova – racconta Franco Bampi – omaggiava le massime autorità con un ceppo d’alloro, simbolo di buon auspicio”, legato con nastri bianchi e rossi – i colori della bandiera di Genova. Il ceppo veniva poi bruciato e i presenti cercavano di portarne a casa un tizzone come porta fortuna. Questa usanza si è tramandata fino ad oggi ed è molto sentita soprattutto a Genova e Savona. Oggi, il ceppo d’alloro viene portato al sindaco dal presidente della A Compagna – associazione che preserva le tradizioni genovesi. A fare da contorno a questo paesaggio moderno, un corteo di sbandieratori e figuranti con antichi costumi. Dopo lo scambio delle tradizionali battute in dialetto genovese, si accende il falò in piazza De Ferrari. (In questo articolo il confeugo del 2024, per scoprire com’era la fiamma)

Dinà da noxe

In italiano tradotti come denaro della noce, “erano delle mance che i capi davano sotto Natale ai propri dipendenti od omaggi per i clienti più fidati”, spiega Franco Bampi. Il nome può risultare curioso: infatti, questi soldi venivano destinati all’acquisto delle noci, frutto tradizionale natalizio, in quanto simbolo di abbondanza e fecondità. Si conosce il nome perché “fu trovato un documento che spiegava che i poliziotti non potessero accettare nessuna forma di regalia, nemmeno quella meno corruttiva dei dinà da noxe”, continua Bampi. Ai bambini che il giorno di Natale andavano a comprare nelle botteghe, come dono, era solito regalare qualche dolcetto come ad esempio dei torroncini, “oppure veniva donato mezzo etto di caffè ai genitori”, conclude Bampi.

Il menù

“Il pranzo era molto importante – spiega ancora Franco Bampi – perché si mangiava magro tutto l’anno, ma a Natale si festeggiava mangiando ‘grasso’. Tra i primi piatti più tipici c’erano i maccaroni al brodo, tipica pasta genovese con un brodo di tre carni differenti: manzo, maiale – spesso salsiccia – e cappone”. Anche il cappon magro era un piatto che risaltava molto la filosofia dell’epoca: “il nome può tradire, perché, invece, è un piatto molto ricco di pesce, a volte poteva esserci anche l’aragosta o i gamberetti”. Ovviamente, ultimo ma non ultimo, “non poteva mancare il pandolce”.

L’alloro

Secondo antiche tradizioni, le famiglie genovesi ponevano al centro della loro abitazione un grande ramo d’alloro, decorandone il resto della casa. L’utilizzo di questo arbusto è dato dal fatto che in Liguria fosse più comune rispetto all’abete e avesse una simbologia altrettanto importante. Il giorno della Vigilia veniva lasciato sul focolare un ceppo d’alloro o d’ulivo che avrebbe bruciato fino all’Epifania. Questa usanza avrebbe dovuto essere di buon auspicio per il nuovo anno e avrebbe dovuto purificare la casa e la famiglia che ci abitava. Oggigiorno, il tipico abete ha per gran parte sostituito questa tradizione, anche se si può ancora ammirare qualche rametto d’alloro tra le odierne decorazioni natalizie nelle case genovesi.