Un “miracolo” di Natale per Tommy: nuova casa per il cane rimasto solo dopo la morte del suo clochard

Genova. Un regalo di Natale in anticipo che ha reso felice tutti: chi lo ha fatto, chi lo ha ricevuto e chi vi ha partecipato. Tommy, il cane rimasto senza famiglia dopo la morte del padrone, un clochard molto conosciuto in via San Vincenzo, ha trovato una nuova casa grazie all’impegno delle volontarie del Rifugio Sherwood, a quello della Croce Gialla e all’uomo che ha deciso di accoglierlo nella sua vita, Roberto Scaglione.

A confermarlo è stata una delle volontarie del Rifugio Sherwood, cui Tommy era stato affidato proprio dalla Croce Gialla quando anche il secondo padrone del cane, un altro senzatetto che aveva deciso di tenerlo con sé, si è ammalato: “Qui al rifugio Tommy trova amici, calore e dedizione. Tutti i volontari e tutti i cani ospiti lo adorano, ma a lui manca tanto quel rapporto uno a uno, gli manca avere una persona tutta per lui – spiega Marcella, la volontaria, su Facebook – Arrivano richieste di adozione, ma non convincono”.

Alla fine la richiesta giusta è arrivata: quella di Roberto Scaglione, che ha letto l’appello per Tommy sui social e ha deciso di presentarsi e farsi avanti per diventare il suo nuovo punto di riferimento: “Ora non c’è più un freddo marciapiede su cui dormire, ora ci sono letto, divano, poltrona, c’è una casa, un grande giardino, c’è una cuginetta deliziosa con cui giocare, c’è Roberto da seguire ovunque – è il commento commosso dei volontari del Rifugio Sherwood – Felici di averti avuto con noi per un pò, felici di averti consegnato in buone mani, sei partito con il tuo pupazzino preferito, ti vogliamo bene Tommy”.

Anche la Croce Gialla ha voluto esprimere grande soddisfazione per l’epilogo della storia, anche alla luce dei momenti difficili affrontati dal cane, compreso un intervento chirurgico: “Tommy adesso ha una casa, calore umano, cure e tutte le comodità che possa desiderare. Noi di Croce Gialla servizi animali, insieme a voi abbiamo fatto il possibile affinché questo miracolo si potesse realizzare, il Rifugio Sherwood ha chiuso il cerchio”.