Tessere la Cura, parte il percorso del laboratorio del Teatro dell’Ortica sul tema della malattia oncologica

Genova. Inizia domani, giovedì 12 dicembre, il percorso a tappe del laboratorio “Tessere la Cura” organizzato dal Teatro dell’Ortica e dedicato al tema della malattia oncologica. L’incontro, il primo di tre appuntamenti compresi nella programmazione della stagione “Tessere” del teatro di Molassana, riprende il discorso iniziato con l’incontro dello scorso maggio “Gli orizzonti della cura”, in continuità con il laboratorio “Versi di Cura”, nato nel 2021 da un bisogno espresso e sentito fortemente da Anna Solaro, anima del teatro sociale dell’Ortica, durante il suo percorso da malata oncologica.

“Sarà un nuova occasione per aprire alla cittadinanza quelle che sono le nostre occasioni di teatro sociale – commenta il direttore artistico del Teatro dell’Ortica Giancarlo Mariottini – e si focalizzerà sul tema della cura attraverso il linguaggio e le tecniche espressive teatrali. La malattia, infatti, è un evento traumatico il cui percorso rende necessaria una vera e propria mappa di orientamento per i pazienti a cui è richiesto un coraggio e una forza di default che spesso non si trovano nei luoghi istituzionalizzati della terapia, come gli ospedali. La cura necessita anche di luoghi diversi, luoghi dedicati in cui esplicitare e imparare a gestire il fiume di emozioni soverchianti che travolgono ogni cosa, dalla famiglia alla rete sociale del malato”.

Il lavoro che si farà nei primi due appuntamenti di questo laboratorio, realizzati con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, partirà proprio dall’importanza della mediazione teatrale, finalizzato ad affrontare in una logica comunitaria la malattia oncologica. A condurre i lavori il team di “Versi di Cura”, un vero e proprio cantiere aperto che coinvolge pazienti, familiari e personale sanitario uniti nell’intendo di coltivare un terreno di confronto che sappia affrontare le problematiche della malattia ma anche individuare e raggiungere traguardi possibili che rispondono alla necessità di una cura salvavita. Una cura capace di accompagnare e affiancare le terapie tradizionali stabilite dai protocolli.

Il primo incontro si terrà giovedì 12 dicembre dalle ore 18 alle ore 20 presso i locali del Teatro dell’Ortica in via Allende 48, Molassana. La partecipazione è aperta a tutti ed è a ingresso libero. Il secondo incontro è in programma il prossimo 27 febbraio 2025, mentre il 23 marzo è prevista la giornata di studi conclusiva.