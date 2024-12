Technisub, si avvicina il licenziamento collettivo di 30 lavoratori. Convocato tavolo per ricollocazione

Genova. È stato convocato per l’8 gennaio, alle 14, il tavolo di confronto per la ricollocazione dei lavoratori di Technisub, una trentina di lavoratori specializzati che dopo il fallimento di un tentativo di reindustrializzazione si avviano alla procedura di licenziamento collettivo.

A comunicarlo, al termine di un incontro con il presidente della Regione Liguria, il segretario di Fiom Cgil, Stefano Bonazzi.

“Noi, abbiamo posto una una questione molto chiara, ovvero il fatto che siamo in mezzo a una la procedura di licenziamento collettivo che oggettivamente sta volgendo al termine e a metà di gennaio quella procedura sarà finita. Noi però abbiamo chiesto una cosa, che i lavoratori di TecniSub, finita quella procedura, siamo in qualche modo ricollocati per avere continuità di reddito e di occupazione. Quindi abbiamo chiesto che si avvii in contemporanea rispetto alla procedura di licenziamento un tavolo che veda al tavolo sindacato, Confindustria e Regione. Il presidente di Confindustria, Risso, ha dichiarato che in Liguria mancano 76.000 posti di lavoro, qua ci sono 30 lavoratori specializzati, che sanno lavorare e che possono essere occupati. Questo tavolo avrà l’obiettivo di ricollocare tutti i lavoratori anche attraverso elementi di formazione e dare una continuità di reddito e continuità occupazionale”.