Tari, presentate le nuove tariffe. Piciocchi: “Nessun aumento, flessione sull’utenza domestica”

Genova. Presentate oggi in commissione consiliare le tariffe relative alla Tari per il 2025. Secondo quanto annunciato dalla giunta, per il prossimo anno non sono previsti nuovi aumenti, anzi, secondo le stime inizierà un arretramento dei costi.

“Il prelievo finanziario non ha modifiche rispetto al 2024, non ci sono aumenti, anzi sull’utenza domestica abbiamo una lieve flessione, di alcuni centesimi a metro quadro, come già lo scorso anno, segno che in un quadro generale stabile, è iniziata una flessione – ha commentato in Sala Rossa il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi – Dopo molti anni portiamo l’approvazione delle tariffe contestualmente al bilancio, perché per disposizione dell’Autorità di regolazione il piano finanziario dell’azienda è stato approvato a giugno 2023 ed è stato definito per due annualità, 2024 e 2025: siamo, quindi, in grado di conoscere il piano finanziario, presupposto di base per le tariffe, dell’azienda per il 2025, già approvato dalla città metropolitana”.

Un piano finanziario che da qualche certezza in più a imprese e cittadini. “Nel piano finanziario approvato dalla città metropolitana si prevede un 18% di quota che fa riferimento al piano rientro, ovvero la rata di ammortamento 2014-18 – ha spiegato Piciocchi – Com’è noto, infatti, la Corte dei conti ci ha imposto di recuperare i 180 milioni di euro di debito pregresso, ereditato dalle giunte passate, in 10 anni. Per avere l’esatta contezza del prelievo tariffario del Comune di Genova annuale, dovremmo depurare il dato di circa il 18 per cento, residuo del passato, che contiamo di esaurire nel 2027″.

Poi in aula i dati: “Per l’utenza non domestica continua l’aumento di utenti passati dai 96.940 del 2024 ai 97.109 del 2025. Lo scorso anno avevamo già avuto un incremento significativo di utenti non domestici e un incremento di superfici da 8.028.318 a 8.059.704 metri quadri. Per quanto riguarda l’utenza domestica, c’è un ulteriore lieve aumento: gli utenti aumentano dai 287.976 del 2024 ai 289.070 del 2025, con un aumento di superficie di circa 2 milioni di metri quadri. In base alla modifica regolamentare negli scorsi mesi, inoltre, abbiamo rimodulato le scadenze che consentono anche le rateizzazioni per i nuclei familiari in difficoltà”.