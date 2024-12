Taekwondo, Virginia Lampis trionfa all’European Gran Prix Final

Bucarest. Grande show delle atlete genovesi Nicole Masala e Virginia all’European Gran Prix Final di Bucarest, in Romania.

L’evento ha radunato nella capitale rumena solo i migliori atleti del panorama europeo per una manifestazione dall’altissimo livello agonistico che ha visto brillare le due stelle della Scuola Genova.

Argento per Nicolo Masala tra le 44 kg e addirittura oro per Virginia Lampis nella categoria 41 kg, che chiude così da dominatrice la sua avventura nella categoria cadetti, dove vanta anche un titolo mondiale conquistato nel 2023.

Nel corso della rassegna, onori anche per il maestro Pietro Fugazza, eletto come Best Coach nella categoria cadetti.

Si fermano prima del podio Anna Fossaceca, Filippo Maria Lampis ed Emanuele Fugazza, comunque in grado di qualificarsi in una competizione così selettiva.

Pietro Fugazza