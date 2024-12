Taekwondo, la Columbus Cup premia le scuole genovesi

Genova. Oltre 300 partecipanti da tutta Italia e dall’estero, atleti campioni nazionali e internazionali ed una sede di grande prestigio, che ha ospitato la sua prima gara di taekwondo.

Sono gli ingredienti principali della Columbus Cup, gara di forme e freestyle organizzata dalla Scuola Genova e giunta alla sua trentesima edizione. Per l’occasione l’evento, inserito nel comparto delle iniziative legate a Genova24 capitale europea dello sport, si è svolto nella cornice del nuovo Palasport recentemente restaurato, un contesto che ha dato ulteriore prestigio alla manifestazione. Gli atleti in gara si sono sfidati sia nella specialità forme che nel freestyle, oltre alle categorie del parataekwondo, in grande crescita in Italia e che ha nella Liguria una regione leader a livello nazionale.

A fine giornata, tante le prestazioni di altissimo livello, a partire da quelle di Federico Serain, fresco vincitore della medaglia di bronzo al campionato del mondo svolto a Hong Kong, di Filippo Di Vincenzo ed Emanuele Fugazza, esibitisi anche alle Olimpiadi di Parigi, e di Joel Delgadillo, 5 volte campione italiano para. Nella classifica per società, prima la Scuola Genova padrona di casa con 39 ori, 38 argenti e 37 bronzi. Vincono Piga Gianmario, Luca Bozano, Cristina Maiello, Regina Lorenzi, Petra Tagliarini, Sara Alongi, Mattia Giagnoni, Alisia Zamboni, Beatrice Bozano, Federico Serain, Ludovica Fugazza, Alessandro Carta, Elia Stefani, Giulia Doddis, Lorenzo Wilhelm, Iliana Mare, Elisa Spoglianti, Ludovica Scasso, Ginevra Piga, Chloè Scala, Ginevra Delgadillo, della coppia Paolo Maggioncalda e Ombretta Caviglia, Cristina Maiello e Carlo Frogiero, Mattia Giagnoni e Ginevra Ziglioli, Beatrice Bozano e Tommaso Riganti, Lorenzo Wilhelm e Clara Ceci, Ginevra Piga ed Emanuele Fugazza, Ginevra Delgadillo e Federico Serain, Beatrice e Luca Bozano, Luca Redegoso, Iliana Mare, Federico Serain, Ginevra Piga, Caterina Zolezzi, Petra Tagliarini, Emanuele Fugazza, Arianna Bozano, Beatrice Bozano e Giada Urciuoli.

Seconda classificata la Hwasong con 15 ori, 16 argenti e 14 bronzi, con le vittorie nelle forme di Bonfanti Nicolò, Conti Sandro, Gambellini Giorgia, Gambellini Giorgia, Gnecco Matilde, Grossi Alessandro, Grossi Alessandro, Monticelli Veronica, Parodi Chiara, Pietronave Tania, Rocca Amelia, Sema Kevin, Zappavigna Marco (poomsae e freestyle).

Al terzo posto invece la Hung Ki Kim, con 11 ori e 10 bronzi. Vincono Mía Hernandez, Daniele Nisi, Riccardo Testa, Giada Usai, Gerson Contreras, Massimo Bagnato, Andrea Lenzo e le coppie formate da Usai-Contreras, Cavallaro-Nisi, Alexis e Mia Hernandez Mia, Alexis e Diego Hernandez.

Quarta la Polisportiva Città dei ragazzi con 5 ori (Giumetti Diego, Derito Lorenzo, Giuffra Enrico, Barbieri Giorgio, Joel Delgadillo) e quinta la sarda Futura, premiata dai partecipanti anche con la speciale coppa Fairplay per lo stile e la correttezza mostrata in gara. Al sesto posto la Marassi Taekwondo con 3 ori (Loris Brescia, Aarav Kalarical Jimmy, Humberto Pipa), 4 argenti e 4 bronzi.

Sorride anche l’Athletic School Tigullio, che rientra dalla trasferta genovese con un bottino di Gabriele Romano, Anelis Haskoj e della coppia formata da Macchioni e Russo, festeggiando anche 1 argento e 6 bronzi.

L’attenzione per il taekwondo ligure si sposta ora sul combattimento, con la Junior Cup in programma a Quiliano il 14 e 15 dicembre.

Alcune immagini della manifestazione