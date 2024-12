Taekwondo, domenica 8 dicembre arriva al Palasport la 30esima Columbus Cup

Genova. Grande appuntamento con il taekwondo domenica 8 dicembre con l’annuale Columbus Cup che, in occasione della trentesima edizione, si terrà nel nuovo Palasport del Waterfront. L’evento, patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova e tra le manifestazioni del palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, accoglierà oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia oltre che da Francia, Svizzera, Germania, Albania e Monaco a dimostrazione del grande livello raggiunto dalla competizione organizzata dal maestro Pietro Fugazza e dalla Scuola Taekwondo Genova.

“Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, siamo pronti a festeggiare un nuovo anniversario importante per una competizione diventata oramai un appuntamento fisso del nostro calendario sportivo – afferma l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi -. La Columbus Cup taglia il traguardo delle 30 edizioni e ci tengo a congratularmi con il maestro Pietro Fugazza per l’impegno e la grande passione che, ogni anno, dimostra per rendere questo appuntamento sempre più avvincente sia per gli atleti sia per il pubblico. A fare da cornice il nuovo Palasport pronto ad accogliere i tantissimi atleti, in arrivo da tutta Europa, e pronti a sfidarsi nelle differenti categorie. Con le gare di para-taekwondo, la Columbus Cup rappresenta un’ulteriore splendida occasione per continuare a diffondere e promuovere lo sport per tutte le abilità perseguendo così tutti quei valori di inclusione e integrazione che, come Capitale Europea dello Sport, ci siamo impegnati a diffondere”.

“È un grande traguardo essere arrivati alla trentesima edizione della Columbus Cup e proprio nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport – spiega il maestro Pietro Fugazza -. La location dello splendido Palasport sarà la ciliegina sulla torta che darà ancora più valore all’evento e a tutto il movimento del taekwondo regionale e per questo ringrazio il Comune di Genova e in particolare l’assessorato allo Sport per il sostegno dimostrato. Anche quest’anno avremo diversi atleti di altissimo livello in gara, che sapranno offrire al pubblico un grande spettacolo. Anche per questo invito tutti gli appassionati di arti marziali a partecipare, l’ingresso sarà gratuito al pubblico”.

Anche quest’anno, l’evento sarà dedicato al settore Forme (dimostrazioni tecniche codificate che simulano un combattimento contro più avversari) e Freestyle (specialità che avvicina alla marzialità del taekwondo figure derivate dalla ginnastica artistica eseguite a tempo di musica) e sarà aperto anche al para-taekwondo, nell’ottica di una visione inclusiva e partecipativa dello sport. Tanti gli atleti di livello internazionale presenti in gara, tra i quali spiccano i nomi di Emanuele Fugazza, Federico Serain e Filippo Di Vincenzo, già campioni del mondo 2023 e freschi della partecipazione al mondiale di Forme e Freestyle in programma dal 30 novembre al 4 dicembre a Hong Kong. Per il para-taekwondo, in gara anche il Campione Europeo Renzo Caraccia e il cinque volte campione italiano Joel Delgadillo.

L’evento si terrà dalle 9 alle 18 con ingresso gratuito al pubblico.