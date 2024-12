Suora deruba la consorella di mille euro: “L’ho fatto per dispetto”

Genova. Ha approfittato di un momento di distrazione e quando ha visto il portafoglio appoggiato sul letto ha preso la carta di credito e poi ha prelevato mille euro nel giro di due minuti. La protagonista è una suora di 35 anni, come suora è anche la vittima del furto.

L’episodio risale a questa estate. La sorella, difesa dall’avvocato Matteo Carpi, è accusata di furto e indebito uso di carte di credito. Tutto è successo in una residenza protetta per anziani in via Montallegro, ad Albaro, lo scorso 26 agosto.

La donna ha visto il portafoglio appoggiato sul letto della stanza della consorella e ha sfilato la carta di credito. Dopo di che è uscita dall’istituto ed è andata a uno sportello bancomat lì vicino dove ha prelevato prima 500 euro e un minuto dopo altri 500.

Quando la consorella si accorta dell’ammanco ha denunciato la “collega”. “Volevo solo farle un dispetto”, la difesa della donna. La pm Sabrina Monteverde l’ha indagata e nei giorni scorsi ha chiuso le indagini e adesso rischia un processo.