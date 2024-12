Detenuto di 21anni suicida in carcere, indagati due agenti della Penitenziaria

Genova. La procura di Genova ha indagato due agenti della polizia penitenziaria del carcere di Marassi per la morte, suicida, di Amir Dhouiou, detenuto tunisino di 21 anni, avvenuta il 4 dicembre, l’ennesimo suicidio in una struttura detentiva in Italia e in Liguria.

Il giovane, accusato di furto e resistenza, si è tolto la vita impiccandosi nel bagno della cella. La pm Gabriella Dotto ha inizialmente acquisito le immagini di videosorveglianza che però, per forza di cose, mancherebbero nel luogo del fatto. E’ stata anche disposta l’autopsia sul corpo del 21enne.

Dhouiou, che aveva già tentato di uccidersi in passato, era stato assegnato al centro clinico, la sezione speciale nella quale sono ospitati reclusi con particolari problemi di salute, per poter essere monitorati tutto il giorno.

Gli inquirenti vogliono capire se la sorveglianza a cui doveva essere sottoposto sia stata svolta correttamente e se ci fosse un modo per impedire il gesto anticonservativo. Ma secondo il sindacato di polizia penitenziaria Uilpa l’apertura del fascicolo per omicidio colposo nei confronti dei due poliziotti è l’ennesima dimostrazione di un sistema che non funziona.

“Cornuti e mazziati”, dice Fabio Pagani, segretario della Uilpa – questo episodio ripropone, ove mai ve ne fosse bisogno, il tema della tutela di quanti vivono e lavorano in carcere. I primi poiché dovrebbero scontare la pena e le misure cautelari in un contesto di legittimità e sicurezza, che nella realtà pare molto prossimo all’utopia, i secondi perché a loro volta dovrebbero essere organizzati e avere gli organici e gli strumenti per poter assolvere alle loro funzioni in maniera efficace, dignitosa e senza dover essere costretti a difendersi per lo sfacelo delle carceri di cui dovrebbe essere indagata tutta la politica che ha governato almeno negli ultimi 25 anni”.

“Naturalmente, riponiamo totale e incondizionata fiducia negli organi inquirenti e siamo i primi a volere che si faccia piena luce sull’accaduto – continua Pagani – di certo, però, la polizia penitenziaria non può continuare a essere lasciata sola con i suoi appartenenti costretti, loro malgrado, ad affrontare procedimenti penali e disciplinari andando incontro di tasca propria a spese legali unite a ripercussioni negative sullo stipendio e sulla carriera anche quando dopo molto tempo, in una sorta di inversione della presunzione d’innocenza, riescano a dimostrare la correttezza del loro operato”.

Il sindacato ha avviato anche una raccolta fondi per sostenere le spese legali dei due agenti indagati.