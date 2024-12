Suicidi nella carceri di Marassi e Pontedecimo, tre interrogazioni di Giachetti

Roma. Roberto Giachetti su richiesta di Rita Bernardini mercoledì 11 ha presentato tre diverse interrogazioni ai Ministri della Giustizia e della Salute sui recenti tragici episodi avvenuti nelle Carceri di Marassi e Pontedecimo.

Nella prima si chiede conto degli ultimi due suicidi (in particolare quello del 12-11 di MBM), nella seconda dei 6 decessi (4 per suicidio) verificatisi nel corso del 2024 a Marassi e di quello del senza fissa dimora RM ucciso nel sonno dal suo compagno di cella (su cui è stata riaperta l’inchiesta a seguito di un esposto del Garante Regionale), delle gravi carenze di assistenza medica e psichiatrica riscontrate durante una recente visita di Nessuno tocchi Caino tenuta insieme alla Camera Penale e della reale capienza regolamentare dell’istituto, per molti anni dichiarata dal DAP di 450 posti (691 i detenuti presenti al 30-11) e in seguito elevata a 546 posti senza che i mq disponibili e il numero delle celle siano aumentati .

Giachetti chiede in particolare di conoscere le ragioni dell’allocazione di detenuti affetti da gravi patologie e ritenuti “compatibili col il regime carcerario solo in istituti dotati di SAI” in sezione (e non nel SAI) privi di assistenza e cure adeguate, dell’allocazione in sesta sezione (l’isolamento) di diversi detenuti affetti da patologie psichiatriche in celle che versano in gravi condizioni di degrado e sporcizia, della mancanza di campanelli o dispositivi di allarme all’interno delle celle in tutto l’istituto; chiede quindi di incrementare l’assistenza medica e psichiatrica, fare fronte alle carenze di organico della polizia penitenziaria e promuovere una ispezione sulla gestione del servizio sanitario e l’organizzazione delle sezioni detentive dell’istituto.

La terza riguarda la morte di DS avvenuta lo scorso 21-2 a Pontedecimo secondo i primi riscontri per “una polmonite in stato avanzato per cui non avrebbe ricevuto cure adeguate”, mentre gli esiti degli esami più approfonditi dell’autopsia non sono mai stati resi noti .

Si chiede sia fatta chiarezza sulle cause del decesso e su eventuali responsabilità, che il Carcere di Pontedecimo torni a disporre di copertura medica h24 (o almeno vi sia presente un medico anche nei festivi), che siano aumentate le ore di presenza dello psichiatra e del dentista e in particolare che torni ad avere un proprio dirigente medico incaricato, non essendo possibile resti affidato allo stesso che deve occuparsi del SAI di Marassi e non risulta quasi mai presente .

Infine viene chiesto al Ministro della Giustizia Carlo Nordio con quali provvedimenti intenda fare fronte al grave sovraffollamento che affligge i due istituti, ma a fronte degli 87 suicidi e 155 decessi per “altre cause” registrati nel 2024 nelle carceri del nostro paese (il numero più alto di sempre) non ve ne sono altri possibili che una Amnistia o l’approvazione della Proposta di legge sulla liberazione anticipata dello stesso Giachetti, che è da mesi confinata in commissione, ma potrebbe essere un utile strumento per affrontare questa emergenza.