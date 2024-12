Sturla, dopo due anni il mercato di via Isonzo riapre i veste rinnovata

Genova. Apre ufficialmente giovedì mattina, dopo la ristrutturazione, il mercato coperto di via Isonzo, a Sturla, chiuso da circa due anni e oggetto di bando vinto dal consorzio “La grande spesa”.

I lavori di ristrutturazione hanno riguardato gli interni, divisi tra il piano terra e il piano sotterraneo, e gli esterni, con interventi di ritinteggiatura e rifacimento della facciata, delle illuminazioni e del verde. Il mercato sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 7.30 alle 19.30.

La parte interna, di circa 200 metri quadrati, è stata suddivisa in due parti: una, sul retro, dedicata al carico e scarico merci, l’altra ospiterà il punto vendita. Nella parte dedicata al punto vendita sono stati predisposti un bancone centrale e dei banchi base ai lati, in un open space privo di barriere architettoniche. Il mercato in questa fase sarà dedicato alla vendita di frutta e verdura, con una forte vocazione legata alle coltivazioni del territorio.

“La riapertura del mercato di via Isonzo è un risultato importante e non scontato, raggiunto grazie alla collaborazione tra il pubblico e il privato con l’obiettivo comune di restituire al quartiere di Sturla un punto di riferimento anche di socialità- ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi – i mercati coperti rionali sono da sempre luoghi molto cari ai genovesi per gli acquisti sotto casa, e in questi anni abbiamo avviato un’azione di rilancio e di valorizzazione delle varie realtà esistenti nei quartieri”.

“Avevamo fatto la promessa di rilanciarlo e l’abbiamo mantenuta – ha aggiunto l’assessora al Commercio Paola Bordilli – anche grazie a un ottimo lavoro di squadra con Ascom Mercati e con il consorzio di gestione vincitore del bando. Il lavoro non è finito, e continueremo con l’opera che abbiamo iniziato per la rivalorizzazione dei mercati coperti su tutto il territorio”.

“Siamo molto contenti di aver raggiunto questo risultato come consorzio e come mercatino della frutta – prosegue Alessio Seidita, del consorzio “La grande spesa” – È stato un lungo percorso reso possibile grazie anche alla collaborazione e la vicinanza del Comune di Genova. Un grosso elogio anche ai nostri professionisti che ci hanno accompagnato, con particolare riguardo al nostro architetto e amico Pierandrea Ferrando. Siamo pronti ad affrontare questa sfida e dare una mano a far rivivere il quartiere”.