Studi medici straordinari e ambulatori Asl3: aperti a Natale, Santo Stefano, nel fine settimana e a capodanno

Genova. Prosegue l’iniziativa Asl3 di apertura straordinaria di studi medici il sabato e nei giorni festivi. L’iniziativa, partita il 7 e l’8 dicembre durante il week end dell’Immacolata, proseguirà fino al 6 gennaio 2025.

L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai Medici che compaiono nell’elenco di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di Medicina Generale.

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati.

Il calendario copre tutti i Distretti sociosanitari di Asl3 da ponente a levante.

Di seguito le aperture nel week end

STUDI MEDICI STRAORDINARI

Mercoledì 25 dicembre 2024

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Claudio Stach, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott. Massimo Ladisi, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Gianluca Russo, Via Rolando 35/3, Genova Sampierdarena

14.00 – 17.00 dott. Roberto Bruzzone, Via Rinaldo Rigola 28, Genova Sampierdarena

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Paolo Picco, Via G. Poiré 13 Sant’Olcese

14.00 – 17.00 dott.ssa Alice Scarsi, sede Asl3 Via Bonghi 6 Genova Bolzaneto

DSS 11

8.00 – 12.00 dott.ssa Giovanna Galbariggi, Via XII Ottobre 2/32 Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Giovanna Galbariggi, Via XII Ottobre 2/32 Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Giovanna Simonelli, Sede via Archimede 30 A, Genova San Fruttuoso

14.00 – 17.00 dott.ssa Giovanna Simonelli, Sede via Archimede 30 A, Genova San Fruttuoso

Giovedì 26 dicembre 2024

DSS 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Ivana Dina Acquarone, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott.ssa Ivana Dina Acquarone, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Susanna Baffi, Via Ala 9 Genova Sestri Ponente

14.00 – 17.00 dott. Alessandro Baldassarre, Via Borzoli 13/1 Genova Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Paolo Picco, Via G. Poiré 13 Sant’Olcese

14.00 – 17.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Delle Piane 27 Ronco Scrivia

DSS 11

8.00 – 12.00 dott.ssa Silvia Lagasco, Corso Magenta 35/2 scala D Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Flavia Cardamone, Vico Della Casana 9R Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Laura Turco, Sede Asl3 Via Archimede 30A Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Carla Filip, Sede Asl3 Via Archimede 30A Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Stefano Marra, Via Posalunga 112R Genova Borgoratti

14.00 – 17.00 dott. Francesco Olivari, Via della Repubblica 103 Camogli

Sabato 28 dicembre 2024

DSS 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Elisa Piccardo, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott.ssa Maliheh Abaei, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Luisa Masi, Via Rolando 8/2 Genova Sampierdarena

14.00 – 17.00 dott. Adelmo Bucci, Via Ciro Menotti 19/2 Genova Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Paolo Picco, Via G. Poiré 13 Sant’Olcese

14.00 – 17.00 dott. Armando Garresio, Via Rivarolo 117R Genova Rivarolo

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Davide Orlandi, Via XX Settembre 21/3 Genova

14.00 – 17.00 dott. Davide Orlandi, Via XX Settembre 21/3 Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

14.00 – 17.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott.ssa Martina Boatti, Corso Europa 1130, Genova

14.00 – 17.00 dott. Pier Francesco Barettoni, Via Marco Sala 2/1 Genova Nervi

Domenica 29 dicembre 2024

DSS 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Elisa Piccardo, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott.ssa Maliheh Abaei, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Giorgio Sangalli, Via Bologna 38A/4 Genova San Teodoro

14.00 – 17.00 dott.ssa Susanna Baffi, Via Ala 9 Genova Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Delle Piane 27 Ronco Scrivia

14.00 – 17.00 dott.ssa Carolina Malfatti, sede Asl3 Via Bonghi 6 Genova Bolzaneto

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Marco Cardini, Corso Carbonara 8/2 Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Flavia Cardamone, Vico Della Casana 9R Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Alessia Longo, Sede Asl3 Via Archimede 30A Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Laura Turco, Sede Asl3 Via Archimede 30A Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott.ssa Martina Boatti, Corso Europa 1130 Genova

14.00 – 17.00 dott. Alireza Mokhtari Moghanjoghi, Piazza Matteotti 9 Recco

Mercoledì 1 gennaio 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Vittorio Guida, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott. Vittorio Guida, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Elena Gaggero, Via Borzoli 13, Genova Sestri Ponente

14.00 – 17.00 dott. Roberto Bruzzone, Via Rinaldo Rigola 28, Genova Sampierdarena

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Paolo Picco, Via G. Poiré 13 Sant’Olcese

14.00 – 17.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Delle Piane 27 Ronco Scrivia

DSS 11

8.00 – 12.00 dott.ssa Giovanna Galbariggi, Via XII Ottobre 2/32 Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Giovanna Galbariggi, Via XII Ottobre 2/32 Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Laura Turco, Sede Asl3 Via Archimede 30A Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Carla Filip, Sede Asl3 Via Archimede 30A Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Jacopo Fabbri, Viale Pio VII 50/2 Genova

14.00 – 17.00 dott. Jacopo Fabbri, Viale Pio VII 50/2 Genova

Inoltre:

Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l’Ospedale Gallino

L’ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo

Servizio di urgenza odontoiatrica ALLA FIUMARA

Si ricorda inoltre che è attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il SABATO, la DOMENICA e nei GIORNI FESTIVI dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultimo accesso ore 12.00), comprese le festività. Indirizzo: via Operai 80 Genova Sampierdarena