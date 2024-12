Studenti di via Asiago senza luce e riscaldamento il giorno di Natale: “Il regalo di Aliseo”

Genova. Vigilia di Natale al buio e al freddo per gli universitari dello studentato di via Asiago. I rappresentanti degli studenti denunciano un doppio guasto, alla corrente e all’impianto di riscaldamento, che ha costretto chi ha trascorso la giornata nella residenza – soprattutto studenti stranieri – a trascorrere la giornata senza luce e con i termosifoni spenti.

“Nemmeno durante le feste gli studenti delle residenze hanno una tregua – hanno fatto sapere i rappresentanti degli studenti la vigilia – Ancora non gli è stata data una soluzione e non ci sono previsioni sicure: dato il periodo, i materiali e la manodopera necessari a risolvere un problema di questa entità sembrano comprensibilmente introvabili. Come al solito, questo spiacevole incidente non era imprevedibile o tantomeno inevitabile: i tecnici che hanno effettuato il controllo oggi sono rimasti allibiti dallo stato dei cavi della struttura”.

“Appare quindi ovvio – proseguono – che l’intera struttura riversa in condizioni preoccupanti: in soli cinque mesi si sono susseguiti in questa stessa struttura una serie di problemi che farebbero venire i brividi anche a un temerario. Abbiamo visto topi morti nelle macchinette, formiche nel caffè, muffa e insetti morti, controsoffitti che crollano anche nelle stanze, uccelli morti, e ora questo. E questa non è che la dimostrazione che questi non sono incidenti isolati, cosa che possono capitare: sono l’ovvia conseguenza di una sistematica mancanza di finanziamento e quindi di monitoraggio, manutenzione e restauro che accomuna tutti gli studentati non solo della città ma del paese intero”.

La mobilitazione degli studenti di via Asiago, insieme al collettivo studentesco Cambiare Rotta, è partita a settembre proprio per chiedere investimenti da parte di Aliseo e Regione nelle residenze e nel diritto allo studio universitario, “oltre alla garanzia che non ci sia interruzione di servizio nel caso di un’emergenza: che venissero quindi messe in campo soluzioni alternative tempestive, come ricollocamento, manutenzione efficiente e quanto altro necessario. In ognuna di queste occasioni ci è stato riposto un secco ‘no’. La scusa è stata parzialmente quella della mancanza di fondi, ma a noi risulta che in Regione girino soldi in abbondanza quando si tratta di grandi opere inutili e deleterie per chi abita la città e il territorio”.

“I servizi delle residenze sono alla base del diritto allo studio e non vogliamo né possiamo adeguarci allo stato di abbandono totale nel quale versano – concludono gli studenti – Oltre che essere garantiti, questi servizi devono essere pubblici e gratuiti. Attualmente non lo sono. Ma noi diciamo basta, non lasceremo più che i nostri diritti vengano calpestati così”.