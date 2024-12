Stefano Scarpato, Uiltrasporti Liguria: “Basta con la gestione approssimativa di Amiu: più organici e più confronto”

Genova. “La gestione approssimativa di Amiu è al centro della campagna Rsu della Uiltrasporti Liguria. Da anni Uiltrasporti segnale le innumerevoli inefficienze del servizio di igiene ambientale che si riversano inevitabilmente su lavoratrici e lavoratori Di Genova e genovesato: dai cassonetti intelligenti, che tanto furbi non sono, all’impiantistica e alle aree, fino ad arrivare alla gestione delle emergenze e dell’organico”.

Questo il commento di Stefano Scarpato, Uiltrasporti Liguria, in vista delle prossime elezioni delle Rsu aziendali, previste per il prossimo 3 e 4 dicembre.

“Siamo ancora qui ad aspettare che il personale per l’ammassamento ingombranti venga assunto, venti lavoratori che potrebbero essere impiegati in quel servizio e in attività propedeutiche. Questo va a sommarsi alla carenza cronica di personale, visti anche i pensionamenti che ci sono stati nell’arco dell’anno – spiega Stefano Scarpato, segretario regionale Uiltrasporti Liguria- La carenza di personale invece viene compensata con soluzioni tampone, creando un effetto domino insostenibile: i lavoratori vengono spostati da un’attività all’altra, tra territorio, Ecovan e ammassamento ingombranti senza soluzione di continuità. L’azienda risparmia sulla dismissione dell’appalto, ma specula anche sulle assunzioni promesse, scaricando tutto il peso sulle spalle dei lavoratori e Natale si avvicina, le ferie forse no. Speriamo non valga la formula del cornuto e mazziato. In più Amiu evita il confronto su ogni tema ma la pazienza dei lavoratori è finita”