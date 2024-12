“Start and go, il teatro si fa impresa”, al via a palazzo Ducale il percorso delle sei compagnie

Genova. Inizia oggi, e prosegue nella giornata di domani nella Sala Dogana di Palazzo Ducale, il percorso delle sei compagnie selezionate della terza edizione del progetto Start and Go – Il teatro si fa impresa, nell’ambito di un progetto di Comune di Genova e Teatro Pubblico Ligure, realizzato in collaborazione con ATeatro ETS per sostenere la creatività delle compagnie under 30 che intendano mettersi in gioco professionalmente in campo teatrale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche culturali del Comune di Genova, volte a promuovere lo sviluppo del sistema teatrale e artistico locale, con un’attenzione particolare ai giovani e alla creazione di opportunità per valorizzare spazi culturali non convenzionali e diffusi sul territorio.

I vincitori del bando – che sono state selezionati da una commissione formata da rappresentanti del Comune di Genova, di Teatro Pubblico Ligure e di Associazione Ateatro – arrivano da diverse parti d’Italia: Ivana Xhani (Cremona), Pietro Desimio (Lacco Ameno, Napoli), Alberto Colombo (Bollate, Milano), Benedetta Lupo (Milano), Caterina Dalla Zuanna (Camposampiero, Padova), Pietro Cerchiello (Como).

«Siamo entusiasti di dare il via a questa terza edizione del progetto Start and Go – Il teatro si fa impresa, un’iniziativa che rappresenta un’importante opportunità per i giovani talenti del nostro Paese – spiega l’assessore alle Politiche per i Giovani Francesca Corso – La partecipazione di compagnie provenienti da diverse regioni d’Italia testimonia l’appeal del nostro progetto e la volontà di molti giovani di mettersi in gioco nel mondo dello spettacolo. Insieme a ATeatro ETS e Teatro Pubblico Ligure, che ringrazio, intendiamo creare un ambiente fertile per la nascita di nuove idee e per la valorizzazione di spazi culturali non convenzionali, contribuendo così allo sviluppo del sistema teatrale locale. Auguro alle compagnie selezionate un percorso ricco di crescita, scoperte e successi. L’arte è un motore di cambiamento e noi siamo qui per supportare i giovani talenti che ne saranno i protagonisti».

«Genova si dimostra ancora una volta punto di riferimento per la cultura teatrale portando avanti con Start and Go un progetto innovativo a livello nazionale – dichiara Sergio Maifredi, direttore artistico Teatro Pubblico Ligure – un percorso di formazione manageriale e imprenditoriale dedicato alle giovani compagnie teatrali, unico in Italia».

«Start & Go ha assunto in questi anni crescente prestigio e attenzione – afferma Oliviero Ponte di Pino, presidente di Ateatro – L’Associazione Ateatro è particolarmente felice e orgogliosa di partecipare con le sue competenze a un progetto di accompagnamento per giovani artisti e operatori, che contribuisce a quello che dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari di qualunque politica culturale: il ricambio generazionale sul palcoscenico e, si spera, anche in platea».

Le sei compagnie selezionate parteciperanno ad un percorso di formazione e accompagnamento gratuito volto a favorire percorsi formativi per giovani operatori dello spettacolo in grado di promuovere la sostenibilità dell’impresa nel mondo della creatività.

Inoltre, in questa nuova edizione, alla fine del percorso, verranno individuate due delle sei compagnie che avranno l’opportunità di svolgere un ulteriore percorso di affiancamento organizzativo, tecnico e artistico sul campo al Tiqu teatro internazionale di quartiere e Teatro Akropolis, che ha aderito all’iniziativa.

Start and Go vuole rendere concrete le aspettative di giovani creativi vicino allo spettacolo dal vivo; l’arrivo di proposte da ogni parte d’Italia dimostra sia la validità della formula Start and Go, sia l’attenzione e la volontà di molti giovani di formarsi e di superare alcuni ostacoli burocratici per promuovere il proprio talento.