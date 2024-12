“Star Bottle” sbarca al Gaslini, i piccoli pazienti inviano messaggi verso lo spazio profondo

Genova. Star Bottle si unisce all’istituto Gaslini di Genova, tramite la sua fondazione di partecipazione Gaslininsieme, per un’iniziativa speciale dedicata ai bambini ospitati nell’ospedale pediatrico: oggi, 6 dicembre 2024, i piccoli pazienti hanno vissuto una giornata unica, inviando immagini e messaggi personali verso le stelle.

Durante l’evento, Star Bottle ha distribuito 100 gift card, consentendo ai bambini di inviare nello spazio profondo i loro messaggi trasformati in codice binario, il linguaggio utilizzato per le comunicazioni interstellari. Le maestre dei reparti hanno consegnato le card ai piccoli pazienti, che hanno accolto con gioia l’opportunità di vedere i loro pensieri e sogni prendere il volo verso le stelle. Questi messaggi saranno inclusi nel prossimo lancio spaziale, previsto per il 21 dicembre 2024, in occasione del solstizio d’inverno.

La mattinata è stata arricchita da un incontro speciale nella sala giochi del Gaslini, dove 10 bambini hanno avuto l’opportunità di dialogare con Walter Riva, direttore responsabile della rivista scientifica Cosmo 2050, e Francesco Massardo, giornalista di Cosmo 2050 e conduttore di Giornale Radio. Durante l’incontro, i piccoli hanno esplorato il mondo dell’astronomia e hanno riflettuto sull’importanza di inviare un messaggio nello spazio, aprendosi al fascino dell’universo.

L’evento è stato documentato e raccontato con approfondimenti e interviste attraverso le piattaforme di Giornale Radio e della rivista Cosmo 2050.

Domenico Zambarelli, editore di Giornale Radio e responsabile di Star Bottle, ha commentato così l’iniziativa: “La purezza e la forza dei pensieri di questi bambini ci ricordano quanto sia importante guardare oltre, verso nuovi orizzonti. Speriamo che questi messaggi possano portare nello spazio i loro sogni e una speranza positiva, come un ponte tra la Terra e le stelle. È stata un’esperienza emozionante, e auguriamo ai piccoli pazienti un futuro luminoso e sereno”.

“Ringraziamo Star Bottle per aver scelto di sostenere il Gaslini con un progetto così innovativo e diverso. Iniziative come questa rispecchiano lo spirito di Gaslininsieme: creare opportunità speciali per i nostri piccoli pazienti e le loro famiglie, trasformando ogni giorno in un gesto di solidarietà concreta”, ha commentato il segretario generale di Gaslininsieme Anna Zanuttini.

Cos’è Star Bottle?

Star Bottle è il primo servizio al mondo che permette a chiunque di inviare messaggi nello spazio profondo. Il processo è semplice e accessibile: scegli il contenuto del messaggio (testo, foto, video o una combinazione di questi), seleziona la destinazione tra quelle disponibili e la data del lancio. Il team di Star Bottle trasforma il messaggio in codice binario e lo invia – grazie alla tecnologia M3SAT/Telespazio, con l’autorizzazione del Governo Italiano (MIMIT) – verso la sua destinazione nell’infinito universo. Ogni messaggio inviato sarà confermato da un certificato di lancio. Il prossimo lancio, previsto per il 21 dicembre 2024, avrà come destinazioni Sirio, la stella più luminosa del cielo notturno; Sagittarius A*, il centro della nostra galassia; Europa, una delle lune di Giove. Un’esperienza unica per unire il nostro mondo a quello dell’universo.

Cos’è Gaslininsieme?

Gaslininsieme Ets è parte integrante del Sistema Gaslini ed è la Fondazione di Partecipazione nata con lo scopo di sostenere l’Istituto Giannina Gaslini attraverso attività di fundraising dedicate all’assistenza e la cura, alla ricerca scientifica, al miglioramento strutturale, tecnologico e digitale, all’umanizzazione delle cure e all’accoglienza per le famiglie. Oltre a sostenere l’offerta sanitaria dell’Istituto, l’obiettivo di Gaslininsieme è anche valorizzare le relazioni con le comunità di riferimento, composte da famiglie e associazioni, promuovere e sostenere progetti di innovazione sociale per il territorio, rilevare e misurare i fabbisogni e i risultati raggiunti anche in termini di impatto e di valore sociale creato.