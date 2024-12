Staglieno, a febbraio via alla demolizione delle case in via Vecchia per la nuova rimessa Amt

Genova. Inizieranno a febbraio 2025 i lavori di demolizione dei caseggiati di via Vecchia, a Staglieno, sacrificati per far posto al parcheggio di interscambio con annessa officina previsto dal progetto degli assi di forza del trasporto pubblico. È la nuova data riferita oggi in Consiglio comunale dall’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino in risposta a un’interrogazione presentata dalla consigliera Cristina Lodi di Azione.

“Siamo la causa del nostro stesso male: abbiamo abituato la cittadinanza e in particolare l’opposizione alla velocità, di conseguenza ora vengono a farci le pulci – la risposta polemica di Gambino -. Quello che aveva detto l’assessore era corretto e i lavori inizieranno dopo gli espropri, che sono finiti a novembre. Prima di procedere alla demolizione dobbiamo dismettere le utenze. La data di inizio sarà febbraio 2025, quindi con tempistiche rapide e precise. Ci sono alcune problematiche legate a delle tubature Iren di acqua calda e riscaldamento che verranno spostate quando non saranno più uti9li. I lavori saranno fatti tra luglio e agosto da Ireti e ciò darà modo all’impresa incaricata di fare i lavori alla rimessa di Staglieno”.

“I residenti sono preoccupati che gli imprevisti alle Gavette trascinino tutto nel baratro – ha evidenziato Lodi -. Spero che questa non sia l’ennesima data fissata dall’assessore Campora e mai rispettata. Tra il fare, il non fare e il fare bene c’è una valanga di differenze. Spero che il nuovo assessore si prenda l’impegno a far sì che questa scadenza sia rispettata”.

L’attuale edificio di via Bobbio verrà demolito e ricostruito con un piano sopraelevato rispetto al terreno. Al livello della stradaci sarà un’officina di 6.800 metri quadrati per i bus elettrici. Al posto dei cinque palazzi da demolire (in tutto 29 appartamenti, tre magazzini e un bar) sorgerà una palazzina servizi su tre livelli al servizio del personale Amt. Al piano superiore e sulla copertura sarà realizzato un parcheggio di interscambio da 441 posti auto con accesso da via Bobbio.

Una vicenda vissuta con angoscia e rabbia dai residenti, che avevano scoperto il futuro sfratto all’inizio del 2022 grazie alle notizie pubblicate dai media locali, come ricordavano nel nostro ultimo reportage. L’ex assessore Matteo Campora aveva dichiarato poche settimane dopo che non ci sarebbero stati espropri e in un’assemblea pubblica in via Caderiva aveva spiegato che il progetto sarebbe stato modificato e ridimensionato per “evitare ogni tipo di esproprio”. Ma le interferenze non sono state risolte e si è deciso di eliminare comunque le vecchie case. I lavori avrebbero dovuto partire già quest’autunno, secondo quanto era stato annunciato a Tursi, ma accumuleranno nuovo ritardo in attesa di capire cosa succederà nel cantiere delle Gavette dopo il ritrovamento di arsenico e soprattutto amianto nel sottosuolo.