“Sportivo ligure dell’anno”: premiati Francesco Bocciardo, Alice D’Amato e Ilaria Spirito

Genova. La cerimonia del 32° premio “Lo sportivo ligure dell’anno”, assegnato da Regione Liguria su indicazione del Comitato regionale per lo sport, ha visto aggiungere all’albo d’oro del riconoscimento i nomi del nuotatore Francesco Bocciardo, della ginnasta Alice D’Amato e della pallavolista Ilaria Spirito. Questi i tre atleti che si sono particolarmente distinti in ambito nazionale e internazionale e che sono stati premiati questo pomeriggio nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria.

“L’edizione 2024 del premio ci consente di sottolineare ancora una volta lo straordinario successo della spedizione ligure alle Olimpiadi di Parigi – spiega l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Tre ori olimpici e paralimpici non si vincono per caso, ma al contrario sono il frutto del duro lavoro di atleti, tecnici e società. Francesco, Alice e Ilaria sono esempi per migliaia di giovani liguri e aiutano le istituzioni a promuovere tutti i valori che lo sport porta con sé. I loro risultati non fanno altro che confermare la grande vocazione sportiva del nostro territorio che sarà ulteriormente celebrata nel 2025, anno in cui saremo Regione Europea dello Sport”.

Alice D’Amato, già destinataria del riconoscimento nel 2020 insieme alla gemella Asia, ha scritto una grande pagina di storia con il primo, storico, oro nell’artistica femminile. La ginnasta delle Fiamme Oro, cresciuta nella SG Andrea Doria, si è laureata campionessa olimpica alla trave e ha conquistato l’argento nella prova all around. Alice è stata, insieme a Nastia Liukin, Simone Biles e Rebeca Andrade, l’unica ginnasta ad aver conquistato cinque finali a un’Olimpiade dall’introduzione del nuovo Codice dei Punteggi.

Francesco Bocciardo (Fiamme Oro/Nuotatori Genovesi), già insignito del premio “Sportivo Ligure dell’anno nel 2015 e nel 2021, ha festeggiato il suo quarto alloro paralimpico a Parigi 2024. Con la vittoria nei 200 stile libero, Bocciardo è stato il primo nuotatore azzurro a vincere almeno un oro in tre edizioni consecutive delle Paralimpiadi.

Grande soddisfazione anche per Ilaria Spirito. Lo storico oro della Nazionale di pallavolo femminile porta anche la firma del libero albisolese in forza al Chieri ’76.

“Quello che sta per concludersi è sicuramente un anno incredibile per lo sport ed in particolare per lo sport della nostra città e sono molto contenta che, anche per questo 2024, il premio “Lo sportivo ligure dell’anno” veda tra i premiati tanti atleti genovesi – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – Francesco Bocciardo e Alice D’Amato, testimonial del nostro progetto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, così come Ilaria Spirito, non solo sono grandi campioni che hanno ottenuto risultati straordinari ma sono soprattutto dei veri e propri esempi per tantissimi giovani”.

Menzioni speciali per il tennista Lorenzo Musetti per il bronzo conquistato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, lo spadista Filippo Armaleo (Pompilio/Fiamme Azzurre) per il titolo europeo Under 23, il ciclista Lorenzo Mark Finn per il titolo mondiale Junior, la vogatrice Silvia Tripi (Elpis Genova) per l’argento ai Mondiali di Beach Sprint, il vogatore Davide Mumolo per l’argento ai Mondiali di Coastal Rowing, l’amazzone Francesca Salvade’ per il quarto posto ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 e il pallavolista Luca Porro per il quarto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In sala anche gli studenti degli istituti Pacinotti della Spezia e Parentucelli di Sarzana.