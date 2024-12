Spaccio in appartamento, pusher scoperto grazie all’app YouPol

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 24enne albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad attivare gli agenti è stata una segnalazione arrivata tramite l’app YouPol che riferiva di un giro di spaccio in un palazzo di via Molfino, a Sestri Ponente.

I poliziotti dell’UPGSP, giunti sul posto per fare accertamenti, hanno inizialmente controllato l’esterno del palazzo e hanno notato un uomo che, accorgendosi della loro presenza dei poliziotti, nascondeva velocemente una scatola dentro un armadio sistemato sul terrazzo della sua abitazione.

Gli operatori sono quindi saliti in casa del ragazzo e, dopo averlo identificato come persona con precedenti specifici per spaccio, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare trovando nell’armadio la scatola con diverse dosi di hashish, per un totale di 700 grammi, un bilancino di precisione e cento euro in contanti.

Il 24enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Marassi. La misura è stata convalidata ed è stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari.