‘Spaccate’ sulle auto a Dinegro, raffica di colpi nelle feste. I residenti: “Aspettiamo ancora le telecamere”

Genova. Non si fermano le ‘spaccate’ sulle auto posteggiate nel parcheggio di interscambio di via Buozzi, a Dinegro, da mesi ormai al centro delle proteste di chi vi lascia la macchina per la notte e, la mattina successiva, la ritrova con i finestrini distrutti e gli abitacoli razziati.

Nell’ultima settimana almeno due le nottate in cui i ladri hanno agito, decine le auto vandalizzate. L’ultimo episodio è stato scoperto domenica mattina, ma già nella notte tra Natale e Santo Stefano i ladri avevano colpito, come testimonia anche un post condiviso sul gruppo di quartiere di San Teodoro: “Ennesimi atti vandalici nel parcheggio di interscambio di Via Bruno Buozzi sotto la sopraelevata di Genova. Numerose auto sono state coinvolte – spiega uno degli utenti – Per fortuna la mia è rimasta incolume, ma c’è da avere paura. Segnalato alla polizia. Sperando che Genova Parcheggi provveda al più presto all’installazione di telecamere o meglio ancora all’assunzione di guardiani security”.

Del tema si è già discusso parecchio, anche in consiglio comunale, e i residenti avevano inviato una lettera alla prefetta ormai all’inizio dell’anno che sta volgendo al termine. Il parcheggio di Dinegro, infatti, viene usato non solo dai residenti del municipio Centro Ovest, sulla base dell’assegnazione di alcuni posti con “lotteria”, ma anche da tanti turisti che decidono di lasciare l’auto per l’intera giornata e muoversi a piedi o con i mezzi pubblici.

Il sopralluogo della “giunta itinerante”

Da tempo ormai chi utilizza il parcheggio chiede che vengano installate telecamere di sorveglianza dedicate, ma a oggi nulla ancora è stato fatto, ed è ormai passato quasi un anno da quando, da Municipio e Comune, arrivava la promessa che gli occhi elettronici sarebbe stati montati.

La scorsa settimana, in occasione della giunta itinerante a San Teodoro, l’assessore comunale alla sicurezza, Sergio Gambino, ha fatto un sopralluogo in zona insieme con il presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, e il presidente del Civ Andrea Solinas. Si è parlato anche delle problematiche relative ai furti, ed è stato rinovato l’impegno a concretizzare l’accordo siglato a inizio anno che prevede l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza.