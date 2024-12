“Spaccata” in caffetteria in via Sestri, ma passa la volante: due uomini arrestati

Genova. Sorpresi a spaccare la vetrina di una caffetteria per rubare l’incasso, sono stati immediatamente bloccati e arrestati dalla polizia. È successo la notte scorsa in via Sestri, a Sestri Ponente, in passato già teatro di episodi di questo genere.

Questa volta i poliziotti sono intervenuti in tempo e hanno bloccato due uomini, un 41enne e un 26enne entrambi residenti nel quartiere, che sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Ad attirare l’attenzione delle volanti, impegnate in un presidio notturno in una via Sestri deserta, è stato un uomo fermo fuori dalla caffetteria chiusa. Gli agenti hanno deciso di fermarsi a controllarlo, ma mentre chiedevano i documenti hanno sentito un rumore di vetri infranti e hanno visto un altro uomo, identificato poi nel 26enne, uscire dalla vetrina con in mano diversi prodotti, quasi 5mila euro appena presi dalla cassa, una collana e un ciondolo d’oro.

Dopo aver perquisito anche il 41enne, trovato in possesso di una collana d’oro sospetta, sono stati entrambi arrestati e accompagnati in questura, dove sono stati anche denunciati per ricettazione.

Il 41enne è stato anche denunciato per offesa e minacce a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose dopo avere insultato i poliziotto e avergli lanciato addosso la sigaretta elettronica. I due sono stati poi trasferiti nel carcere di Marassi.