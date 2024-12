Genova. I colpi messi a segno con questo modus operandi sono ormai decine e dilagano in tutta la città, tanto da far pensare a una vera e propria banda. Stavolta però a usare un tombino per rompere la vetrina di un negozio, entrare e rubare sono stati due uomini, uno dei quali, un 37enne, è stato riconosciuto il giorno successivo grazie alle telecamere di sorveglianza.

Il titolare del negozio aveva denunciato l’accaduto a una pattuglia del Nucleo Centro Storico, raccontando che la notte precedente un ladro aveva spaccato la vetrina e rubato la cassa del locale e un iPad. Dalla visione delle immagini del circuito di sorveglianza cittadina gli agenti sono riusciti a ricostruire il furto, avendo conferma che i ladri, due uomini, avevano usato un tombino per rompere il vetro.

Una vera e proprio piaga, quella delle spaccate con i tombini, che non ha risparmiato alcun quartiere: dal centro storico ad Albaro passando per Sestri Ponente e Cornigliano, moltissimi negozianti si sono ritrovati con le vetrine infrante e i locali a soqquadro negli ultimi mesi, dovendo gestire non solo il furto ma anche il danno provocato dai ladri.

Dopo la segnalazione del commerciante della Nunziata le pattuglie sul territorio hanno ricevuto l’identikit dei due uomini, e uno è stato riconosciuto da una pattuglia operante nella zona Prè. L’uomo è stato accompagnato negli uffici di piazza Ortiz e poi denunciato per furto aggravato in concorso.