Sottosegretari, Sorriento (Orgoglio Liguria): “Risorse recuperate dalle spese della giunta”

Genova. “Passa con disinvoltura da Pinocchio a Robin Hood. Davide Natale evidentemente più che favole non è abituato a raccontare ai liguri. Triste è che lo faccia anche quando si tratta di essere seri”.

Replica così Walter Sorriento, consigliere regionale di Orgoglio Liguria, al nuovo attacco del segretario regionale del Pd Davide Natale che ha lanciato l’allarme per i maggiori costi legati alle modifiche statutarie varate dalla giunta Bucci. Una tesi che “non corrisponde invece alla realtà dei fatti”, secondo il centrodestra.

“Ribadiamo con forza quanto detto e quanto stabilito per legge: i sottosegretari e i nuovi assessori previsti dalla modifica dello Statuto non costeranno un solo euro in più ai cittadini – sottolinea Sorriento -. Le risorse necessarie saranno recuperate da altre voci delle spese di funzionamento della giunta. È triste ascoltare un segretario regionale di partito, consigliere regionale e politico di lungo corso, che inganna i cittadini raccontando che con gli stipendi degli esponenti di giunta si potrebbe pagare personale sanitario”.

“Far credere che capitoli di bilancio profondamente diversi siano vasi comunicanti grazie ai quali recuperare fondi per la sanità è pura demagogia e bassa ipocrisia. Tanto più fatta dal massimo esponente di un partito che, quando governava la Liguria, aveva una giunta di 12 assessori, rispetto ai 7 attuali. Quasi quasi, è meglio quando Natale racconta le favole, visto che i liguri hanno ben saputo valutare il peso da attribuire ai loro racconti”, conclude Sorriento.