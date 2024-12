Sottil confermato, per ora, alla guida della Sampdoria

Genova. La gara contro il Catanzaro sembrava un importante spartiacque per il futuro in panchina blucerchiata di Andrea Sottil. Nonostante il pareggio all’ultimo secondo e l’occasione clamorosa di Tutino per il 4-3, sembrava che il risultato potesse portare a una separazione vista l’assenza di vittoria che manca ormai da cinque giornate (l’ultima contro il Mantova). Invece Sottil resta alla Sampdoria secondo quanto appreso da genova24.it.



La società ha deciso, almeno per il momento, di continuare con l’attuale allenatore. Oggi è comunque previsto un ulteriore confronto a livello societario su tutti i livelli, non solo strettamente tecnici, per pianificare il futuro a breve e a lungo termine. Non è escluso, quindi che ci possano essere altri cambiamenti in vista.

La delicata trasferta con il Sassuolo sarà quindi affrontata con Sottil in sella, secondo queste prime informazioni trapelate da fonti societarie, chiamato a un nuovo esame.

Del resto le alternative emerse in questi due giorni non sono così dirompenti e quindi sulla bilancia del confronto non hanno rappresentato quel peso così importante da convincere la dirigenza a cambiare: tornare ad Andrea Pirlo non sembra percorribile, restavano alcuni nomi come Andreazzoli e Vivarini che vanno anche valutati con attenzione nella loro capacità di subentrare in corsa.