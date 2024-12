“Questo sorbetto è miracoloso”, una gelateria genovese lancia il gusto Acqua di Lourdes

Genova. Cosa ci fa una madonnina di plastica in una vasca di gelato? La strana apparizione, è proprio il caso di dire, si è manifestata nelle ultime ore in via Garibaldi, a Genova. Si chiama “Sorbetto di Lourdes” ed è l’ultima creazione di Martina Francesconi, titolare di Gelatina, locale tutto al femminile e che in passato ha vinto il premio nazionale come migliore gelateria emergente.

L’idea di proporre un gusto di gelato all’acqua di Lourdes è nata per caso, grazie a un viaggio nei Pirenei di un’amica della gelataia. Una toccata e fuga nel paese meta di tanti pellegrinaggi dove Anna Positano, fotografa genovese, non ha potuto non notare i risvolti economici del tema spirituale, declinato sotto forma di merchandising spinto.

L’acqua santa, per chi crede, venduta dentro le iconiche statuine della Madonna con la corona azzurra, ma anche in “comode taniche da litro” è apparsa all’occhio attento dell’artista più blasfema di quanto, ad altri, risulterà il sorbetto a tiratura limitata. Che, per la cronaca, ha un gusto fresco e leggermente floreale e si candida a salvare “miracolosamente” la digestione di tante cene e apericene natalizie.

I clienti di Gelatina oggi hanno trovato il “sorbetto di Lourdes” vicino ad altri gusti, comunque non del tutto tradizionali, come il Tiriamocisù, il Charlie Brown o l’Acamante. Il preparato, senza grassi aggiunti, veniva offerto come omaggio a chi desiderasse assaggiarne il sapore. Con un occhio alla linea e uno al potere della provvidenza. Perché non si sa mai.