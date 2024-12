Solidarietà, il Comune di Genova aderisce al “Giving Tuesday”, il grande evento mondiale dedicato alla generosità

Genova. Il Comune di Genova aderisce al Giving Tuesday, il più grande evento mondiale dedicato alla generosità e alla solidarietà, colorando di rosso questa sera la fontana di piazza De Ferrari.

Immagina un giorno in cui tutti nel mondo si uniscono per fare la differenza: questo è Giving Tuesday, la giornata mondiale del dono che ispira milioni di persone a donare, collaborare e celebrare la solidarietà. Nato nel 2012 a New York come risposta al consumismo del Black Friday, Giving Tuesday ha rapidamente trasformato il martedì successivo in un’ondata di altruismo che coinvolge oltre 100 paesi del mondo.

In questa giornata di solidarietà l’Italia torna a illuminarsi di rosso per promuovere i valori della generosità solidale: sono circa 80 i Comuni italiani che oggi, 3 dicembre, aderiranno all’iniziativa del Giving Tuesday, riprendendo l’idea dei “monumenti in rosso” delle principali città del mondo, dal Cristo Redentore a Rio de Janeiro, alla Sagrada Familia a Barcellona fino alle cascate del Niagara in Canada, aderendo grazie alla collaborazione tra la Fondazione Filantropica AIFR – ETS e ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

A Genova si colorerà di rosso la fontana di Piazza De Ferrari e lo spettacolo italiano vedrà “in rosso”, tra gli altri, anche il David di Michelangelo a Firenze, la Torre campanaria di Palazzo Moroni a Padova, Palazzo della Loggia a Brescia, i palazzi di Ca’ Farsetti e di Ca’ Loredan su Canal Grande a Venezia, la Mole Antonelliana di Torino.

Tutti possono partecipare alle celebrazioni del Giving Tuesday, condividendo sui social la causa che più sta a cuore, o facendo una donazione a un’organizzazione non profit. Sul sito tante idee e iniziative per aderire all’evento: https://givingtuesday.it/.