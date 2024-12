Ubriaco, simula di essere stato investito da un’ambulanza: arrestato

Genova. Ubriaco, ha fatto finta di essere stato investito da un’ambulanza e poi ha aggredito sia il milite della pubblica assistenza sia i carabinieri intervenuti.

Per questo un uomo di 52 anni, con precedenti, è stato arrestato domenica 15 dicembre in via Napoli, nel quartiere di Oregina, a Genova.

I carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali lo hanno arrestato – stamani la direttissima – per interruzione di un servizio pubblico, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, nel percorrere a piedi via Napoli, ha simuulato di essere stato investito da un’ambulanza in transito, accasciandosi sul manto stradale.

L’operatore del mezzo, sapendo di non averlo investito, si è fermato con l’intento di spiegare all’uomo che l’incidente non era mai avvenuto, ma ha sua volta è stato aggredito con spintoni e calci, anche al mezzo di soccorso che in quel momento trasportava un paziente.

L’intervento immediato dei carabinieri permetteva di bloccare l’aggressore che a quel punto inveiva contro i militari spintonandoli. L’uomo veniva quindi arrestato e accompagnato presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo.