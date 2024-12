Sicurezza treni, per le feste natalizie le tratte Genova-Savona e Genova-Milano sorvegliate speciali

Genova. C’è anche la tratta Genova Principe – Savona, sulla linea Genova-Ventimiglia, tra quelle individuate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per potenziare i controlli delle forze dell’ordine durante il periodo natalizio, quando sui treni e nelle stazioni aumenta la presenza di pendolari e turisti.

Dal 25 novembre e sino al 25 dicembre nell’ambito del cosiddetto “Piano Natale” oltre 250 donne e uomini della neonata società di vigilanza Fs Security, monitoreranno le stazioni e 24 linee di treni al giorno, effettuando controlli a bordo e agli ingressi contro furti, evasione tariffaria e aggressioni al personale. In totale saranno presidiati circa 1.300 treni al giorno, una settantina le stazioni, comprese quella di Principe.

Stando a quanto reso noto dalla senatrice leghista Stefania Pucciarelli, in Liguria saranno in arrivo 15 addetti alla sicurezza “che si aggiungono a quelli già operativi nelle carrozze e nelle stazioni per rafforzare i controlli a bordo dei treni e agli accessi ai mezzi di trasporto, e la protezione degli asset”.

Nella nostra regione il tema sicurezza sui treni è particolarmente d’attualità dopo l’episodio di inizio novembre: alla stazione di Rivarolo, un capotreno delle Ferrovie dello Stato, Rosario Ventura, era stato accoltellato su un regionale diretto a Busalla da un 21enne che viaggiava senza biglietto insieme con la la fidanzata 15enne.