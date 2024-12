Sicurezza, la denuncia del Siap: “Aumento dilagante di reati legati allo spaccio”

Genova. “In città aumentano i reati legati al dilagante spaccio di stupefacenti, ma sulla sicurezza urbana mancano i progetti”.

La denuncia è di Roberto Traverso, segretario generale provinciale di Genova e segretario nazionale del Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), che punta il dito contro l’assenza di “protocolli seri tra Comune e Prefettura” e contro “comitati itineranti mediatici nei quartieri ignorati per anni“.

“Genova sta vivendo un’escalation di reati, connessi in gran parte al dilagante spaccio di stupefacenti gestito dalla criminalità organizzata – prosegue Traverso – Un fenomeno che alimenta un mercato illecito in costante crescita, che colpisce vittime sempre più giovani ma anche over 40, e che amplifica il degrado sociale in città. “Da tempo sostengo che la desertificazione sociale del territorio alimenta una preoccupante diffusione di reati come furti in appartamento, spaccate nei negozi, scippi, borseggi, truffe ed estorsioni, che stanno esasperando i cittadini, lasciati spesso inascoltati dalle istituzioni.

Traverso prosegue citando quella che definisce “una militarizzazione del centro storico” e “l’ennesima iniziativa mediatica”, ovvero la giunta itinerante. Questi incontri, pur utili per avviare un dialogo, non sono sufficienti a risolvere le gravi carenze strutturali che richiedono risposte concrete e sistematiche”.

Traverso cita quindi i cosiddetti patti sulla sicurezza urbana previsti dal decreto Minniti, che il Comune non ha ancora adottato, e cita la loro firma come una misura da adottare a breve termine insieme con il “rafforzare i servizi sociali, con investimenti mirati a supportare le fasce più vulnerabili della popolazione, restituire ai Municipi risorse e competenze, per consentire un intervento diretto e radicato nei quartieri, affrontare in modo deciso il problema delle infiltrazioni mafiose, che rappresentano una minaccia concreta e sempre più radicata. Continuare a ignorare queste necessità significa lasciare che Genova sprofondi nel degrado”.