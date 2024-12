Si rompe una caviglia cadendo mentre lavora sugli ulivi, donna soccorsa a Sestri Levante

Sestri Levante. Poco dopo le 12 di oggi, domenica 22 dicembre, i vigili del fuoco di Chiavari si sono recati in località San Bernardino, nel comune di Sestri Levante, per soccorrere una donna.

La 50enne, durante le operazioni di bacchiatura dei propri olivi, è caduta da un terrazzamento procurandosi una presunta frattura alla caviglia.

Stabilizzata su una barella è stata trasportata a braccia per circa 100 metri fino all’ambulanza. La Croce Verde di Sestri la attendeva per il trasporto in ospedale a Lavagna.