Sestri Levante, torna il Festival dei 2 Mari con la Winter Edition dal 28 al 30 dicembre

Sestri Levante. L’arte tersicorea torna protagonista a Sestri Levante nella meravigliosa Baia del Silenzio, in occasione della quarta edizione del Festival dei 2 Mari Winter Edition, dal 28 al 30 dicembre 2024.

Il convento dell’Annunziata accoglierà giovani danzatrici e danzatori di ogni età, provenienti da importanti scuole e accademie del territorio ligure e non solo, per offrire loro l’opportunità di approfondire lo studio della danza in varie discipline, quali: danza classica accademica, contemporaneo, modern, hip hop.

Il Festival, dedicato alla grande danza, è diretto da Guendalina Fazzini e Maurizio Tamellini, docenti di danza classica accademica e repertorio e da quest’anno vedrà inoltre la collaborazione del coordinatore artistico Stefano Dionisio. Le lezioni saranno svolte da docenti di grande esperienza e valore quali Massimo Perugini per il contemporaneo, Francesca Lavecchia per il modern, Stefano Dionisio e Guillermo Slem Carbajal per l’hip hop, Giada Pasqualucci per la propedeutica a indirizzo classico e moderno, Roberto Simone Corino per la fisiotecnica. Coordinamento progetti e amministrazione a cura di Maria Teresa Muratore, Elena Avanzi ed Eleonora Natali.

La manifestazione oltre alle lezioni, offrirà due grandi novità: l’Experimental Dance Battle, il 29 dicembre alle ore 19.30, una gara di improvvisazione dove i danzatori attraverso il proprio stile dovranno esprimere la propria danza creando così un vero e propri spettacolo; il Concorso di danza, che si terrà il 30 dicembre dalle ore 14.30, dove si esibiranno gli allievi delle scuole di danza provenienti da tutta Italia.

I due eventi saranno aperti al pubblico.

L’organizzazione del Festival dei 2 Mari ringrazia il sindaco Francesco Solinas, l’assessore alla Cultura Maura Caleffi e Mediaterraneo Servizi per il loro costante supporto a questo progetto che è a servizio della crescita dei giovani artisti e valorizza il territorio dal punto di vista turistico e culturale.