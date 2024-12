Sestri Levante ricorda l’eccidio della Gattea: “Ricordare l’eroismo quotidiano della povera gente”

Sestri Levante. Ieri mattina si è tenuta a Varese Ligure, in località Gattea presso il monumento e il cippo dedicati, la commemorazione dell’80° anniversario dell’eccidio dei partigiani della Divisione Garibaldina Coduri alla Gattea e in ricordo di tutti i partigiani che persero la loro vita in quella valle combattendo per la libertà.

Una cerimonia particolarmente sentita alla quale hanno partecipato l’Amministrazione Comunale di Varese Ligure e le ANPI di Sestri Levante , Casarza Ligure e Lavagna. Gli interventi in ricordo dei partigiani caduti sono stati dell’Assessora Silvana Ghiggeri, di Francesco Latiro per ANPI Sestri Levante e di Carla Carabbio e Osvaldo Bardelli per ANPI Casarza Ligure.

Le due grandi steli del monumento alla Gattea così recitano: “Non perisca mai la memoria gloriosa dei partigiani in questa valle caduti per la libertà”.

BAETTA EZIO FRANCO “Benzina”

BARDELLI ANGELO “Tris”

BORDONE CARLO “Paris”

BUCCIARELLI CANZIO “Bussola”

CAVALLERO PIETRO “Sciarpa”

GRASSI VITO “Menuccio”

GHIGGERI VITTORIO “Vito”

LATIRO GIUSEPPE “Rizzo”

LUCINI PAIONI RAFFAELE “Foglia”

MELCHIONI ALDO “Bologna”

MERANI GIACOMO “Ne”

NICORA AGOSTINO “Nico”

SANGUINETI ANDREA “Tosca”

“In questi luoghi vogliamo ricordare il sacrificio dei giovani della Divisione Garibaldina Coduri che al Comando di Eraldo Fico Virgola caddero combattendo contro i nazi-fascisti e di Don Bobbio parroco di Valletti e cappellano partigiano che non esitò a sacrificarsi rimanendo fedele al suo ministero. Qui sia ricordato per sempre anche l’eroismo silenzioso e quotidiano della gente povera dei nostri monti dei contadini attaccati alla loro terra ma disposti a dare la vita per la libertà con il loro sostegno essi resero possibile la Resistenza e la Liberazione”