“Sestri Levante in Bici”: un hub per la mobilità ciclabile e tre percorsi tematici per il turismo a due ruote

Genova. Sestri Levante investe sulla mobilità sostenibile con il progetto “Sestri Levante in Bici“, che sarà candidato al bando Bici in Comune, promosso dal Ministero dello Sport.

Il progetto è stato approvato dalla giunta del sindaco Solinas, e ha come fulcro il parco urbano Nelson Mandela, luogo strategico per la mobilità ciclabile grazie alla sua posizione centrale che collega aree urbane, percorsi culturali e itinerari.

Attraverso la creazione di un hub per la mobilità ciclabile e lo sviluppo di tre percorsi tematici che integrano natura, cultura ed enogastronomia il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere la mobilità sostenibile attraverso l’uso della bicicletta. Questi percorsi permetteranno di scoprire le bellezze del territorio, dalle coste panoramiche alle aree verdi cittadine, fino alle aree più interne caratterizzate da borghi storici, vigneti e uliveti.

All’iniziativa hanno collaborato anche alcune associazioni locali come Fiab Tigullio Vivinbici e ASD Stai Fuori, che hanno proposto idee e soluzioni integrate poi nel progetto. Tra gli elementi innovativi, l’installazione di colonnine multifunzionali per e-bike, rastrelliere sicure e segnaletica digitale multilingue. La riqualificazione di tratti della rete ciclabile esistente, come il lungomare Descalzo e via Baden Powell, punta a migliorare la sicurezza e l’accessibilità, rendendo la mobilità dolce più agevole per residenti e visitatori. Saranno inoltre adottate misure specifiche per aumentare la protezione dei ciclisti, come la delimitazione fisica delle corsie ciclabili e l’utilizzo di segnaletica ad alta visibilità.

Il progetto non si limita alla dimensione infrastrutturale, ma punta anche a coinvolgere la cittadinanza attraverso eventi che combinano sport, cultura, educazione ed enogastronomia. Dalla Festa della Mobilità Sostenibile al Parco Mandela, fino a pedalate culturali e manifestazioni come Bimbimbici e Mangialonga in Bici, l’obiettivo è sensibilizzare la comunità sull’importanza di scelte sostenibili e creare esperienze che rafforzino il legame con il territorio.

“Sestri Levante è una città che unisce bellezza paesaggistica e ricchezza storica, caratterizzata da una comunità profondamente legata al territorio e impegnata nella sua tutela e valorizzazione. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di sviluppo sostenibile, che punta a promuovere un turismo responsabile e a incentivare la mobilità ciclabile, valorizzando al meglio le peculiarità geografiche della nostra città e la rete di sentieri che la attraversano – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Valentina Armanino – Siamo fiduciosi che questo progetto, grazie alla sua visione innovativa e inclusiva, possa incontrare il favore del Ministero dello Sport e ottenere il finanziamento necessario per essere realizzato, portando benefici duraturi alla nostra comunità”.