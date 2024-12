Sestri Levante, al via i nuovi interventi per la sicurezza stradale

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante, nell’ambito della Convenzione Consip “Servizio Luce 3”, ha avviato un importante progetto per migliorare la sicurezza della circolazione stradale e ridurre il rischio di incidenti, affidando a Edison Next Spa la realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione per attraversamenti pedonali.

L’intervento, del valore complessivo di 80 mila euro, è interamente finanziato con i proventi delle contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada.

Il progetto prevede l’installazione di impianti di illuminazione dedicati in otto punti strategici della viabilità cittadina, identificati come aree prioritarie per garantire una maggiore sicurezza: in diversi punti di via Nazionale come per esempio nei pressi del supermercato al civ.221, all’incrocio Via Giorgio Bo, all’incrocio con Via Cambiaso, all’intersezione con Via Alessandro Manzoni, di fronte alla Farmacia di Pila, all’incrocio con via Eraldo Fico; in via Tino Paggi all’ingresso del Parco Bruno Monti e in via Sara. L’esecuzione dei lavori è prevista nella primavera del 2025.