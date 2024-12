Sesso nella piazzola della A12 davanti ai camionisti: coppia di 45enni recidivi denunciata dalla stradale

Genova. Erano già stati denunciati per reati del genere, ma la cosa non ha raffreddato i loro bollenti spiriti, spingendoli a torna nuovamente a mostrarsi in pubblico durante un passionale rapporto sessuale.

Parliamo della coppia di 45enni che nella notte tra mercoledì e giovedì appena trascorsi è stata colta in flagrante mentre in un’area parcheggio della A12 si “esibiva” in mezzo ai camion in sosta in un vorticoso amplesso.

A coglierli in fallo una pattuglia della polizia stradale di Sampierdarena in pattugliamento sulla tratta autostradale: l’auto dei due focosi amanti era posizionata tra i mezzi pesanti “con chiaro intento di mostrarsi agli altri utenti presenti nell’aula”. Interrotto il rendez vous, i due sono stati identificati: sul loro conto una lunga sfilza di precedenti penali tra cui diversi riconducibili agli “atti osceni in luogo pubblico”. Placati i bollenti spiriti, per la coppia recidiva sono scattate le sanzioni.