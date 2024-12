Servizio idrico, dal 1 gennaio Ireti subentra come nuovo gestore nel ponente genovese

Genova. A seguito di un’operazione di fusione per incorporazione, dal 1° gennaio 2025 Ireti, società del Gruppo Iren, assumerà la gestione del Servizio Idrico Integrato nei territori precedentemente serviti da Amter, che comprendono i comuni di Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione e Tiglieto, in provincia di Genova.

I contratti di fornitura attualmente in essere passeranno automaticamente a Ireti, mantenendo le medesime condizioni previste dalla regolazione vigente: a partire dal nuovo anno sarà quindi la società del Gruppo Iren ad emettere le bollette, in continuità con quelle precedenti, e mantenendo gli addebiti diretti già attivi presso gli istituti bancari.

“Anche i canali di contatto per richieste e segnalazioni resteranno invariati – scrive Iren in una nota stampa – oltre agli sportelli presenti sul territorio, i cittadini possono rivolgersi al Numero Verde 800 969696, al Numero Verde attivo 24 ore su 24 per la segnalazione di guasti, fughe o dispersioni 800 010080, oltre agli sportelli presenti sul territorio e ai punti di contatto digitali del sito e della app IRENYOU”